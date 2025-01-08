麻疹疫情狂燒 創5年新高 感染科專家建議民眾做1事自保

傳染力極高的麻疹疫情創下5年新高，1人感染可傳給20人；光是去年年底爆發的中部群聚，麻疹相關案件就高達16例。台大感染症專家、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，麻疹透過空氣傳播的機率較低，多數還是透過接觸跟飛沫傳染，應該避免去人多擁擠處。然而，我國麻疹疫苗接種率高，疫苗政策是我國麻疹疫情控制的關鍵。

上周新增4例麻疹個案，包含2例醫院群聚相關個案，以及2例境外移入，但其中3人在可傳染期間分別進出台北市、台中市及高雄市等公共場所，更有1名個案感染者參加尾牙，接觸人數多到無法匡列，僅能提醒足跡重疊者落實自主健康管理。據疾管署統計，中部群聚相關匡列接觸者已達3123人，監測期至1月23日。

李秉穎表示，麻疹一般認為是透過空氣傳染，但實際上透過空氣傳染的機率比較低，多還是接觸跟飛沫傳染，因此民眾應該跟人保持距離，避免去人多擁擠的地方降低感染機率。至於有跟確診個案接觸的人要自我健康管理，有任合症狀馬上處理。

被匡列為接觸者的民眾應該自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，不可自行就醫，也應避免出入公共場所，並盡量佩戴口罩；若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。

李秉穎說，我國過去曾發生過不少群聚案例，但都沒有大規模擴散，原因在於國人疫苗接種率高，兒童接種率高達97至98%，因此不像其他國家般只要出現病例就會造成大規模流行；疫苗政策讓我國對麻疹控制更有把握。

李秉穎提醒醫護人員要自保，只要接觸個案的醫護感染，容易再傳染其他人，讓病例在醫院、醫護間流行；要分辨是否有麻疹可能性。疾管署表示醫護人員落實感染管制措施，如工作內容或場所具暴露風險,且於15年內未接種MMR疫苗或未具有5年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，可佩戴N95口罩，降低感染機會。