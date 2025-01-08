春節出遊要注意！國5管制措施出爐

高速公路局指出，預期春節連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往宜花東地區，導致尖峰時段國5可能有排隊回堵狀況。高公局為紓緩國5壅塞，於1月29日至31日（初一至初三），每日5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用）；並於1月30日至2月2日（初二至初五）每日13至18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局指出，根據歷年春節連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（初一至初三）車流多集中於上午5時至下午5時。該期間倘若用路人仍有開車行駛國5需求，建議南向於上午5時前或下午5時後出發。至國5北向尖峰期間（初二至初五），預估車流尖峰多持續至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨3時。建議該期間北返民眾，儘量於上午9時前出發。此外，高公局建議用路人於尖峰時段亦可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線，以避開國5壅塞車流。

最後，高公局呼籲用路人，開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶並注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛，以維國道行車安全。高公局預祝大家新春假期快樂、行車平安。