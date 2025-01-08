快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

春節出遊要注意！國5管制措施出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高速公路示意圖。聯合報系資料照
高速公路示意圖。聯合報系資料照

高速公路局指出，預期春節連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往宜花東地區，導致尖峰時段國5可能有排隊回堵狀況。高公局為紓緩國5壅塞，於1月29日至31日（初一至初三），每日5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用）；並於1月30日至2月2日（初二至初五）每日13至18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局指出，根據歷年春節連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（初一至初三）車流多集中於上午5時至下午5時。該期間倘若用路人仍有開車行駛國5需求，建議南向於上午5時前或下午5時後出發。至國5北向尖峰期間（初二至初五），預估車流尖峰多持續至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨3時。建議該期間北返民眾，儘量於上午9時前出發。此外，高公局建議用路人於尖峰時段亦可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線，以避開國5壅塞車流。

最後，高公局呼籲用路人，開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶並注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛，以維國道行車安全。高公局預祝大家新春假期快樂、行車平安。

春節 車潮 連假

延伸閱讀

台南新年春節出遊首選！月津港燈節、新營波光節接連亮相

尖峰常塞成紫爆 國1汐止北上五堵平日路肩增3時段開放

嚴防春節火警及電動車起火 新北消防局赴慈濟實兵演練

共機頻繁擾台 國軍春節加強演練「IDF急升空戒備」

相關新聞

清潔員春節加班清運 環境部籲以感謝代替紅包

龍年即將尾聲，新的一年即將到來，農曆春節民眾都會有大掃除的習慣，環境部表示，大掃除排出的大型家具、床墊等，可依照當地環保...

明起強烈冷氣團影響至少5天這時間最寒冷 各高山降雪時程曝

本周偏冷，中央氣象署預報員李孟軒表示，周五至周六晨最冷，西半部和金門、馬祖留意局部地區10度以下低溫，注意保暖。明天至周...

麻疹疫情狂燒 創5年新高 感染科專家建議民眾做1事自保

傳染力極高的麻疹疫情創下5年新高，1人感染可傳給20人；光是去年年底爆發的中部群聚，麻疹相關案件就高達16例。台大感染症...

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

台北榮總醫師張家銘昨(7)日透過臉書粉絲專頁示警，表示麻疹除了幾項大眾耳熟能詳的症狀外，還會讓身體造成「免疫失憶」，讓已罹患者可能不只是一次感染，而是壓垮健康的最後一根稻草。

影／痛痛女孩的痛何時終結 民團呼籲衛福部疫苗救濟從寬

台灣女人連線和立委上午在立法院舉行「疫苗害救濟名存實亡 痛痛女孩的痛何時終結？」記者會，針對接種HPV疫苗後可能產生的後...

世界最大海上圖書館時隔11年造訪花蓮 與民眾共度農曆新年

被譽為「世界最大海上圖書館」的「望僕號 Doulos Hope」，16日將抵達花蓮港碼頭，將停留約半個月時間，包含農曆過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。