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明起強烈冷氣團影響至少5天這時間最寒冷 各高山降雪時程曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周偏冷，周五至周六晨最冷，西半部和金門、馬祖留意局部地區10度以下低溫，注意保暖。本報資料照片
本周偏冷，周五至周六晨最冷，西半部和金門、馬祖留意局部地區10度以下低溫，注意保暖。本報資料照片

本周偏冷，中央氣象署預報員李孟軒表示，周五至周六晨最冷，西半部和金門、馬祖留意局部地區10度以下低溫，注意保暖。明天至周六高山留意路面結冰和降雪情形，這段期間北部和宜蘭2000公尺以上高山，中部地區明天、周五2500公尺以上高山，以及周六3000公尺以上高山有降雪機率。

今天天氣還是受到大陸冷氣團影響，李孟軒表示，各地感受上還是偏涼冷，今天清晨最低溫出現在苗栗三灣9.4度，各地清晨低溫和昨天相比有稍微回升一些。

李孟軒表示，明天將有更強的一波冷空氣南下，強度會達到強烈大陸冷氣團等級，影響時間會從明天持續到下周一清晨，其中在周五至周六清晨會是最冷的時候，預估中部以北、東北部低溫10至12度，其他地區12至14度，近山區平地可能會再低一些，影響時間比較長，要持續做好保暖。

今天台灣上空整體雲量偏多，李孟軒表示，天氣現象為多雲到陰天的情形，下雨的地方主要在大台北、東北部地區，北部和東半部預估會有飄雨的情形。

降雨趨勢，李孟軒表示，今天水氣稍微增加，所以雲量較偏多，降雨範圍以大台北和東北部為主，花東有些零星飄雨。明天至周六水氣相對比較多，降雨區域主要在迎風面的北部和東半部地區，中南部山區也有局部降雨，這段時間也是強烈冷氣團影響的時候，溫度也是比較低的。

李孟軒表示，預估山區明天至周六北部和東北部2000公尺以上高山可能會有降雪機率，中部地區明天、周五2500公尺以上高山，以及周六3000公尺以上高山有降雪機率。周日至下周二水氣會明顯減少，各地晴到多雲，只有東半部零星飄雨。

溫度趨勢，李孟軒表示，今天白天高溫北部接近18度左右，其他地區20至22度。明天開始受到強烈冷氣團影響，北部白天降至15、16度左右，到了晚上溫度下降趨勢更加明顯；中南部、花東明天白天高溫和今天類似，比較明顯的氣溫變化是周五中午，各地整體高溫都有下降的情形；尤其北部地區天氣上偏濕冷的情況，一整天感受上偏冷的，白天高溫只有14度左右。

李孟軒表示，這波強烈冷氣團最冷的時間點是周五至周六清晨，預估北部、中部、東北部地區低溫10至12度，南部和花東12至14度左右，近山區平地再低2度，這段時間留意氣象署發布的低溫特報，10度以下低溫範圍廣一點，在西半部和金馬地區局部地區都有機率。周六白天到下周一清晨還是受到冷氣團影響，不過強度有逐漸減弱一些，白天高溫逐漸回升。

周日開始水氣明顯減少，李孟軒表示，下周一溫度上又會有一個低點，除了冷空氣影響之外，天氣偏晴朗，所以有輻射冷卻效應的影響，所以下周一清晨可能各地低溫14度以下，有些地方可能會有10度以下低溫。下周一白天之後，隨著冷空氣減弱，氣溫有持續回升趨勢，北部高溫下周二可能回升到20度左右。

中央氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今晚至明晨苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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