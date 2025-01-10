烏魚子到佛跳牆，《麥卡倫團圓美味學》打造年菜美食搭配終極指南

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農曆新年的餐桌，不僅僅是一場味覺的盛宴，更是凝聚情感的饗宴。作為家庭與文化交織的舞台，年菜訴說著歷史與人情，而如何為這份傳統注入現代靈魂，成為了麥卡倫威士忌的全新命題。

麥卡倫延續攜手飲食生活作家葉怡蘭推出《麥卡倫團圓美味學》，展開年菜餐酒搭的創新詮釋。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫欣迎200週年之際，延續《為時代 創新味》的核心精神，攜手飲食生活作家葉怡蘭推出《麥卡倫團圓美味學》。這場別出心裁的味覺探索，以深厚的釀酒智慧為底蘊，為春節餐桌注入創新的搭配哲學，將傳統年菜的多樣風味，與威士忌的深邃層次完美結合。

經典雪莉王者與年菜的美味對話

台灣的年菜，彙聚了閩、滬、粵等不同料理文化，是一場味蕾的協奏。而麥卡倫以其經典的雪莉橡木桶系列，為這首樂曲中加入更多豐富的層次與色彩。

在這場「雪莉王者」與年菜的對話中，麥卡倫以其果乾、木質香料的韻味，與台灣料理醬油與鹹鮮的厚重滋味相融，勾勒出新的團圓印象。「我總把麥卡倫經典雪莉桶 12年稱之為雪莉桶陳威士忌的教科書，因為它非常經典地表現了優質歐洲紅橡木雪莉桶陳威士忌該有的一切美好調性。」身兼飲食作家及威士忌行家的葉怡蘭表示。

麥卡倫「經典雪莉桶 12年」與「雙雪莉桶 12年」如同年菜餐桌上的美味基石。一者厚實飽滿，一者平衡馥郁，從冷盤開胃菜到甜點皆能自如駕馭，激盪出令人驚喜的味蕾火花。

「紅燒蹄膀」的濃重豐潤，只有麥卡倫「經典雪莉桶18年」的深邃渾厚能與之相得益彰。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

濃淡之間的品味哲學

隨著味覺體驗的進階，現代人對於餐酒搭配的要求也更加講究。葉怡蘭奉行的「濃淡相宜」哲學，為這場年菜餐酒搭配提供了更高層次的指南。

Harmony系列第四款「太陽橡木Vibrant Oak」是麥卡倫200週年限定酒款，使用初次填裝的美國白橡木雪莉桶熟成，香草、柑橘等甜美特色鮮明，與干貝燴蔬菜、白斬雞這類清爽淡雅的年菜正好契合，以威士忌中輕柔的木質香氣，襯托出食材的原味之美。

麥卡倫「太陽橡木 Vibrant Oak」入口清新優雅，散發迷人的木質香氣，是葉怡蘭心目中與原味料理最契合的搭配。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，年菜餐桌上以各色烹調手法料理的海鮮也是重點，無論是清蒸、糖醋或醬煮，葉怡蘭認為麥卡倫「雙雪莉桶 15年」明亮甜美、均衡又不失活潑的風味皆能完美搭佐，是最理想的「海鮮酒」首選。

而風味更沈厚、木質調更顯著的麥卡倫「雙雪莉桶 18年」，在搭配調味濃重的羹類料理，或加入中藥材的燉湯，甚至是酥香油潤的炸物、肉丸，皆能與之呼應唱和。這些搭配策略不僅展現了威士忌的多變性，也讓年菜的滋味更加多彩。

高檔年菜與威士忌的極致激盪

當味蕾追求更精微的體驗，麥卡倫甫上市的「春宴系列 赫雷斯」為高檔年菜提供了完美的搭配靈感。葉怡蘭表示：「2024年版春宴選用在歐洲和美國橡木雪莉酒桶中熟成的酒液勾兌而成，喝起來平衡、圓潤、甜美、精緻，調配得相當精采，我發現它跟各類年菜菜餚幾乎無所不搭！」

麥卡倫「太陽橡木 Vibrant Oak」入口清新優雅，散發迷人的木質香氣，是葉怡蘭心目中與原味料理最契合的搭配。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如圍爐必備、海陸鮮美共冶一甕的佛跳牆，這款酒以其平衡圓潤的花果香，優雅地中和湯頭的醇厚，堪稱是這道佳餚的「靈魂伴侶」。被譽為年菜瑰寶的烏魚子搭配春宴系列，冬日暖陽曬出的鹹香與威士忌的甜美果香交織出絕妙火花。

而當象徵團圓喜慶的紅燒蹄膀及東坡肉一上桌，則需要麥卡倫「經典雪莉桶 18年」來呼應其深沈的醬香。這款威士忌以渾厚飽滿的層次，化解了醬滷的黏滯感，甚至如酸菜白肉鍋、沙鍋魚頭、麻辣鍋這類帶有強烈風味的鍋物料理，也能迎刃而解，換來餘韻悠長。甜點部分，經典雪莉桶 18年也能駕馭，以其深邃的巧克力與果乾香氣，完美襯托炸年糕與炸芋棗等專屬年節的甜蜜滋味。

麥卡倫「經典雪莉桶12年」與「雙雪莉桶12年」是年菜餐桌上的最大公約數，從前菜到甜點皆能駕馭。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

承繼與創新：200年的味覺旅程

麥卡倫200年的歷史，是一部關於承繼與創新的故事。從 1824 年創辦人 Alexander Reid 開始，麥卡倫便以追求極致的工藝精神，重新定義了單一麥芽威士忌的標準。

麥卡倫「春宴系列 赫雷斯」的平衡、圓潤與甜美，與各類年菜菜餚幾乎無所不搭。圖／麥卡倫 提供 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如今，麥卡倫以「200 Years Young」為主題，將這份傳承與創新精神帶到春節餐桌。透過「時空旅行-大師工藝」、「太陽橡木 Vibrant Oak」、以及「春宴系列 赫雷斯」，麥卡倫不僅重溫過往的經典，更以豐富多變的風味，詮釋未來的無限可能。

這不僅僅是一場餐酒搭配的嘗試，更是一場文化與味覺的深度對話。在新年的團聚時光裡，麥卡倫邀請你一起舉杯，為傳統注入創新，為未來乾杯。

「雪莉王者」麥卡倫威士忌醇厚飽滿的風味層次與年菜料理激盪出美妙火花。圖／麥卡倫 提供 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《麥卡倫團圓美味學》美食地點指南：

https://maps.app.goo.gl/kaenUkt1smGCwWvs6

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