天冷莫名乾癢、有抽痛感 醫：小心是「這疾病」上身

氣溫稍稍回暖，又一波冷氣團來襲，忽冷忽熱的天氣，容易使人免疫力下降，增加誘發帶狀皰疹的機率。國泰醫院家庭暨社區醫學科主任楊逸菊表示，帶狀皰疹即是俗稱的「皮蛇」，老一輩的常說「皮蛇長一圈就會死」，但大部分的皮蛇都長在單側，如果長在兩側而導致冒出大量水泡，可能會因為感染其他疾病而死亡。

楊逸菊說，皮蛇是由「水痘-帶狀疱疹病毒」所引發，曾經感染過水痘的人，痊癒後病毒會潛伏在神經節內，當過度勞累、壓力緊張、季節變換導致免疫力下降時，病毒就會再度活化，從潛藏的神經蔓延至皮膚，呈現帶狀的紅疹與水皰。

皮蛇發作時，初期表現大多僅有局部的皮膚刺、癢，外觀看不出明顯變化，常被誤以為是過敏、蟲螫或濕疹。當病程進展至一周左右，患部會開始出現群聚型紅疹，以及帶狀密集排列的小水泡，且有劇烈的疼痛，才能被確診出來，但疼痛不適已經影響生活品質，患部也可能過度搔抓而造成傷口潰瘍。

統計資料顯示，台灣每年帶狀皰疹發病病例數約達12萬人，終身發作的風險為32.2%，平均約每10個人就有3個人會發作。急性發作時的劇痛會讓人吃不下、睡不著、坐立難安，痊癒後還有可能留下慢性神經痛等嚴重後遺症。

楊逸菊指出，如果能早期診斷出帶狀皰疹，並在24至48小時內使用抗病毒藥物，能有效減緩急性發作期的嚴重程度與疼痛症狀。不過，仍有5至30%的患者可能出現帶狀皰疹後神經痛；若想要從源頭避免皰疹後神經痛的發生，最有效的方式為接種帶狀皰疹疫苗。

目前台灣市面上有兩種帶狀皰疹疫苗：減毒型與重組型。施打重組型疫苗的人，約9成在3年內沒有復發，並維持至少7至9年的保護力，但需接種2劑。施打減毒型疫苗後，約5成的人在3年內沒有復發，保護力最多8年，僅須施打1劑。

楊逸菊提醒，50歲以上族群，罹患帶狀疱疹及疱疹後神經疼痛的發生率較高，建議接種疫苗。可由醫師診斷個別狀況，評估是否接種帶狀疱疹疫苗以及種類，減少罹病機會。