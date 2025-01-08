快訊

川普威脅丹麥：不賣格陵蘭將面對高額關稅

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

研究：「U=U」累積10萬次無套性行為 未感染愛滋病

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
根據研究累積超過10萬次的無套性行為，就算另一半是愛滋感染者，也不會受到傳染。聯合報系資料照
根據研究累積超過10萬次的無套性行為，就算另一半是愛滋感染者，也不會受到傳染。聯合報系資料照

只要愛滋病毒測不到，就不會傳染為「U=U」的概念，即Undetectable = Untransmittable。台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，根據研究累積超過10萬次的無套性行為，就算另一半是愛滋感染者，也不會受到傳染，然而此概念尚未普及，根據調查僅有一半民眾了解。

台灣自1984年通報確診第一例愛滋感染者迄今40年，走過最初對於愛滋病的不瞭解與恐懼。近10年來，隨著醫療進步與愛滋治療藥物研發進展，透過高效能抗愛滋病毒藥物治療，感染者遵醫囑持續穩定服藥，有效控制體內愛滋病毒量，不但促進感染者自身健康與生活品質，讓愛滋病毒感染成為可控制的慢性病。

洪健清表示，自2018年UNAIDS發表「U=U國際愛滋治療共識」以來，已經受到全球超過105個國家、1千多個政府機構和組織的支持與響應，包含：世界衛生組織（WHO）、國際愛滋病學會（IAS）、美國疾病控制與預防中心（CDC）等。

「U=U」是當前重要的愛滋防治策略之一，主要奠基於4項發表於國際知名醫學期刊的關鍵醫學實證研究結果，均證實當感染者體內病毒量被藥物穩定有效控制時，無透過性行為傳染給伴侶的案例。然而，根據2023年愛滋防治政策民意調查結果，「U=U」的認知度部分，僅5成民眾了解，顯示此概念並未普及。

洪健清說，愛滋病毒雖透過血液或體液傳染，但愛滋病毒量的高低才是傳染力的關鍵。台灣目前愛滋感染第一線治療處方單錠複方藥物，只要一天一顆，愛滋感染者便能控制病毒量，鼓勵感染者持續穩定治療並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，也就是醫學上定義為測不到病毒。而一般日常生活接觸（如：擁抱、牽手、共用餐具或馬桶、蚊子叮咬等）都不會傳染愛滋病毒。

UNAIDS提出2030年達成「95-95-95」目標，95％的感染者知道自己感染愛滋病毒、95%感染者已服藥、95%服藥感染者達到病毒量測不到。洪健清表示，去年台灣愛滋預估可達成「92-96-95」，優於2023年全球平均「86-89-93」，在各界攜手努力推展各項愛滋防治策略下，台灣已顯現防治之成效。然而，要達成全球愛滋防治三零願景（零歧視、零感染、零死亡）的最大挑戰得靠全面消除愛滋污名與歧視。

各類途徑的愛滋感染風險。圖／疾管署提供
各類途徑的愛滋感染風險。圖／疾管署提供
根據調查民眾對「U=U」概念仍沒有普遍認知。圖／疾管署提供
根據調查民眾對「U=U」概念仍沒有普遍認知。圖／疾管署提供
只要愛滋病毒測不到，就不會傳染為「U=U」的概念，即Undetectable = Untransmittable。圖／疾管署提供
只要愛滋病毒測不到，就不會傳染為「U=U」的概念，即Undetectable = Untransmittable。圖／疾管署提供
只要愛滋感染者持續穩定治療並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，就算無套性型為也不會傳染愛滋病毒。圖／疾管署提供
只要愛滋感染者持續穩定治療並維持體內愛滋病毒量低於200 copies/ml，就算無套性型為也不會傳染愛滋病毒。圖／疾管署提供

愛滋病 病毒 醫學

延伸閱讀

中裕愛滋新藥臨床 報捷

中裕長效型TMB-365/TMB-380 愛滋療法臨床2a試驗達標

科技業男被綠「約炮療傷」 下體流白色分泌物慘得2性病

大陸人類間質肺炎病毒感染者增 醫憂這件事

相關新聞

41年來最慘！墾丁觀光兩指數雪崩 Cheap拿沖繩對比：不意外

YouTuber Cheap則在臉書分享過去曾在墾丁的慘痛住宿經驗，因為之後再次前往日本沖繩旅遊，兩相對比之下，讓他大呼對於墾丁旅客雪崩完全「不意外」，他更認為在整體旅遊體驗上，沖繩「完全屌打墾丁」。

明天更強冷空氣挾境外空汙 周五最冷、影響到下周一

今天冷氣團減弱，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，水氣也稍微增加，讓天空中的雲量多了一點，清晨各地氣溫較昨天回升2至3度...

影／玉女小番茄減產飆價 產地每台斤250元創歷史新高

受極端氣候影響，溫室玉女小番茄今年產況不佳，嘉義縣太保市種植面積約300公頃，是全台最大產區，傳出裂果、著果不佳，最嚴重...

過年物價高麗菜漲最凶主計總處認證 平地1顆50元但高山價差翻倍

快過年了，主計總處昨天發布物價統計，去年12月消費者物價指數(CPI)年增率2.1％，仍處通膨警戒線之上，在365個查價...

明起強烈冷氣團轉濕冷 吳德榮：太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

根據中央氣象署觀測資料，本島平地只有苗栗縣三灣鄉9.4度在10度以下；各地區平地最低氣溫約在11至13度。中央大學大氣科...

庇護島「災情」他指證明有設置必要 網認同：最有感的三寶載具回收器

多個縣市近來廣設行人庇護島，屢傳汽車自撞事故。庇護島是車輛殺手？媒體人黃暐瀚表示，一個簡單的問題，大家一起思考。這些撞上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。