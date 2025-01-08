麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

中部某醫院爆發麻疹群聚，接觸者因為曾造訪台北，讓北部多家醫院提高警覺，包括台北榮總急診室已設置專區，隔離疑似感染個案等待檢驗，強烈要求急診醫護人員配戴N95口罩，如未接種麻疹疫苗，應盡速接種。台北榮總醫師張家銘昨(7)日透過臉書粉絲專頁示警，表示麻疹除了幾項大眾熟悉的症狀外，還會讓身體造成「免疫失憶」，讓患者可能不只是一次感染，而是壓垮健康的最後一根稻草。

張家銘解釋，麻疹感染的症狀，除了大眾熟知的「發燒」、「紅疹」、「傳染力強」外，還有一項大家很容易忽略的副作用，即是「免疫失憶」，意即「身體的免疫紀錄檔會被刪掉」。根據哈佛大學的研究發現，麻疹病毒就像一種「免疫系統的電腦病毒」，將辛苦建立的免疫抵抗力消除，進而在康復後的好幾年內，悄悄地削弱健康。

張家銘說，像是水痘、肺炎、疱疹這些身體的「老敵人」，會由原本免疫系統生成的抗體去抵制，一旦感染麻疹後，免疫系統會變遲鈍，甚至會完全忘記這些敵人。如果失去的是特別重要的「中和抗體」，再次感染的風險就會提高。

張家銘表示，這項麻疹的副作用將對身體造成長遠的影響，讓身體對其他疾病敞開大門，可能持續數月至數年的時間。研究人員發現，感染麻疹的孩童，需要幾年的時間，才能逐漸恢復丟失的免疫記憶，而對那些營養不良或免疫系統本來就弱的孩子來說，情況可能更糟。對他們來說，「可能不只是一次感染，而是壓垮健康的最後一根稻草」。

文末，醫師呼籲大家接種麻疹疫苗，他表示，疫苗不只是防麻疹，更重要的是，還能避免破壞免疫系統，保護大家對抗其他疾病。並提醒民眾可透過適量補充維生素A，幫助免疫系統恢復，減少麻疹帶來的併發症。