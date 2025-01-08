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尖峰常塞成紫爆 國1汐止北上五堵平日路肩增3時段開放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
尖峰一片紅常紫爆，國1汐止北上五堵路肩增加3時段開放。本報資料照片
尖峰一片紅常紫爆，國1汐止北上五堵路肩增加3時段開放。本報資料照片

國1汐止北上五堵路段，每天上下班時段經常性塞車，常常路況一片紅，甚至紫爆，立委林沛祥要求交通部在國道1汐止至五堵拓寬工程未完工前，增加路肩開放時段。

高公局自七日起，將國1北向8K+840至五堵路段，平日增加上午9至10時、下午3至4時、晚上8至9時三個時段；南向往台北維持不變，上午7到9時開放。

林沛祥表示，五堵到汐止上下班尖峰段交通堵塞嚴重，地方要求拓寬聲浪許久，目前國1汐止交流道到五堵交流道拓寬工程，建設計畫已送行政院核定，工期7年，將採平面雙向各拓寬1車道，預計2031年完工。主線現有雙向2車道拓寬為雙向3車道，南下汐止匝道段原單車道拓寬為雙車道，引導國3與往汐止車流，高公局盼能紓解尖峰時段壅塞車流。

林沛祥表示，許多通勤族都感同身受，國1汐止地磅站至五堵路段，幾乎每天從下午4時開始就逐漸壅塞，接近傍晚時更是一片紅，甚至紫爆。上次國1汐止至五堵拓寬案會勘中，他提出建議，安全的前提下，適度提早或延後路肩開放時間，有效紓解交通，讓民眾提早回到家。

林沛祥請高公局重新研擬北向路肩的開放時段，經過高公局研議，昨天（7日）起，國1北向8K+840至五堵路段，開放外側路肩通行時段

平日增加上午9至10時、下午3至4時、晚上8至9時三個時段。也就是說，加上原本開放時段，平日時段完成串接，調整為9到12時、下午3時到晚上9時；南向往台北維持不變，上午7到9時開放。

高公局請民眾留意開放時段，行駛路肩時務必請特別注意安全，其他時段不要走，否則將違規被開罰。

尖峰一片紅常紫爆，國1汐止北上五堵路肩增加3時段開放。圖／立委林沛祥提供
尖峰一片紅常紫爆，國1汐止北上五堵路肩增加3時段開放。圖／立委林沛祥提供

汐止 車道 高公局

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