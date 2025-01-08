整理包／麻疹疫情升溫！症狀、傳播途徑、疫苗哪裡打？8大關鍵一次看
近期台灣出現麻疹群聚事件，各大醫院嚴陣以待。但可能有很多人不了解麻疹到底是什麼？得了麻疹有什麼症狀？麻疹如何傳染？什麼人需要打疫苗？本文盤點了關於麻疹的8個關鍵問題，帶你一次了解。
根據衛福部提供的資料，麻疹是一種由麻疹病毒（Measles virus）引起的疾病，人類是麻疹病毒的唯一宿主。
病人自感染麻疹病毒至出疹大約要經過7到18天，平均潛伏期在14天左右。
麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發高燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽，以及在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。
柯氏斑點出現後，病人會繼續發燒，且斑丘疹會在24-48小時後從耳後出現，再擴散至整個臉部，接著向下移至軀幹和四肢。疹子會在在3-4天的時間內會覆蓋全身，並持續4-7天。病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫。皮疹出現3-4天後，高燒與皮疹會開始消退，皮疹退了以後會留下鱗屑性脫皮及褐色的色素沉澱。
麻疹可能致死，美國於1987至2000年間，麻疹致死率為0.3%，但如果是嬰兒，營養不良、免疫系統缺陷或生活環境較差的兒童、大人得到麻疹時，致死率可達5~10%。
衛福部的資料顯示，約5-10％的麻疹患者會因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎。
而台北榮總醫師張家銘特別提醒，麻疹會造成「免疫失憶」，即「身體的免疫紀錄檔會被刪掉」。
張家銘解釋，如水痘、肺炎等「老敵人」，會由原本免疫系統生成的抗體去抵制，但感染麻疹後，免疫系統會變遲鈍，甚至會完全忘記這些敵人。如果失去的是特別重要的「中和抗體」，再次感染的風險就會提高。這項麻疹的副作用讓身體對其他疾病敞開大門，而且可能持續數月至數年的時間。
麻疹主要經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，衛福部匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。
小兒感染科李尚謙醫師表示，麻疹的傳染率非常高，只要跟確診者曾同在一個空間內即可能中鏢，「跟相處時間長短沒關係」！如果在醫院遇到確診者，那麼前半小時以及後兩小時暴露的所有人都有感染風險。衛福部也說明，麻疹病人散佈於空氣中的病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此即便病人已離開，你還是可能被傳染。
李尚謙還提醒，如果你有出疹且發燒大於38度C，並具以下3項條件之1，就應該主動進行通報。
咳嗽、流鼻水、眼睛結膜炎，3種症狀之1
無麻疹相關疫苗接種史
發病前3周內曾有麻疹流行地區旅遊史
沒有得過麻疹或不曾接種麻疹疫苗的人，都可能感染麻疹，但得過麻疹的人，具有終身免疫力。
麻疹個案之接觸者於自主健康管理期間（與麻疹病例最後1次接觸日起往後推算18天內），每日早晚都要各量體溫1次，並記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀。如果沒有任何不適或未出現疑似症狀仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩。接觸者如在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應進行自我隔離，並電話通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人。就醫時並請主動出示健康監測通知書及全程佩戴口罩。
要注意的是，未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處6至30萬元罰鍰。
小兒感染科李尚謙醫師特別提醒，如果懷疑自己感染麻疹，一定要去急診，不要跑去醫院門診或者一般診所。診所的護理人員如發現疑似麻疹病人，也應將他轉到急診，而不是感染科門診。
預防麻疹最有效的方式就是接種疫苗，我國現在接種的疫苗是麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），其預防效果平均可達95％以上，並可獲長期免疫。目前政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，如果想自費施打，也可至疾病管制署公告的旅遊醫學合約醫院施打，一劑的價格在280到500元之間。
除了接種疫苗，我們也可以避免出入人潮擁擠的公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。
根據旅遊醫學教育訓練中心的資料，MMR疫苗在施打第一劑後預防效果可達93%，打完第二劑預防效果可達99%，並至少可維持15年的保護力。但由於抗體濃度在個體間的差異極大，因此最好的方法是接受血液抗體濃度檢測後，視情況予以追加施打。
同時衛福部也提醒，1981年以後出生的成人，與其他成年世代比較，麻疹抗體盛行率較低，可能會因為幼時接種疫苗所產生的抗體隨時間而衰退，因此1981年以後出生的成人如要前往麻疹流行地區，建議自費接種一劑MMR疫苗。
需要注意的是，有三類人不適合接種疫苗：
1、已知對「蛋」之蛋白質或疫苗的成分有嚴重過敏者。
2、孕婦。
3、已知患有嚴重免疫缺失者 (包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者) 。
此外，馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照提醒，打算懷孕的女性，在接種疫苗後一個月內不能懷孕。黃閔照指出，接種疫苗後，如不小心懷孕，會增加胎而流產、胎死腹中，甚至是畸形的風險。胎兒在發育初期，受到疫苗的影響較大，12周後的影響比較小，但要注意生產時會不會將麻疹傳染給新生兒。
黃閔照也提醒，女性在懷孕初期感染麻疹會有胎死腹中的風險，建議孕婦應遠離高感染風險的公共場所，如果家中有人曾接觸麻疹患者，也應隔離一下較為安全。
截至2025年1月7日，本次麻疹群聚事件迄今共計確診16例，包含2024年12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者，已掌握的接觸者共3,123人。衛生單位也將持續監測本起事件至2025年1月23日。
由於確診個案的足跡遍布台北、台中、高雄各市的公共場所，並且有搭乘大眾運輸，因此民眾在外出時一定要注意防護。
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