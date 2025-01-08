整理包／麻疹疫情升溫！症狀、傳播途徑、疫苗哪裡打？8大關鍵一次看

近期台灣出現麻疹群聚事件，各大醫院嚴陣以待。但可能有很多人不了解麻疹到底是什麼？得了麻疹有什麼症狀？麻疹如何傳染？什麼人需要打疫苗？本文盤點了關於麻疹的8個關鍵問題，帶你一次了解。





根據衛福部提供的資料，麻疹是一種由麻疹病毒（Measles virus）引起的疾病，人類是麻疹病毒的唯一宿主。





病人自感染麻疹病毒至出疹大約要經過7到18天，平均潛伏期在14天左右。

麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發高燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽，以及在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

麻疹患者出現的皮疹。圖／美國聯邦疾病防治中心

柯氏斑點出現後，病人會繼續發燒，且斑丘疹會在24-48小時後從耳後出現，再擴散至整個臉部，接著向下移至軀幹和四肢。疹子會在在3-4天的時間內會覆蓋全身，並持續4-7天。病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫。皮疹出現3-4天後，高燒與皮疹會開始消退，皮疹退了以後會留下鱗屑性脫皮及褐色的色素沉澱。

麻疹可能致死，美國於1987至2000年間，麻疹致死率為0.3%，但如果是嬰兒，營養不良、免疫系統缺陷或生活環境較差的兒童、大人得到麻疹時，致死率可達5~10%。





衛福部的資料顯示，約5-10％的麻疹患者會因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎。

而台北榮總醫師張家銘特別提醒，麻疹會造成「免疫失憶」，即「身體的免疫紀錄檔會被刪掉」。

張家銘解釋，如水痘、肺炎等「老敵人」，會由原本免疫系統生成的抗體去抵制，但感染麻疹後，免疫系統會變遲鈍，甚至會完全忘記這些敵人。如果失去的是特別重要的「中和抗體」，再次感染的風險就會提高。這項麻疹的副作用讓身體對其他疾病敞開大門，而且可能持續數月至數年的時間。





麻疹主要經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力。如果沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，衛福部匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。

小兒感染科李尚謙醫師表示，麻疹的傳染率非常高，只要跟確診者曾同在一個空間內即可能中鏢，「跟相處時間長短沒關係」！如果在醫院遇到確診者，那麼前半小時以及後兩小時暴露的所有人都有感染風險。衛福部也說明，麻疹病人散佈於空氣中的病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此即便病人已離開，你還是可能被傳染。

李尚謙還提醒，如果你有出疹且發燒大於38度C，並具以下3項條件之1，就應該主動進行通報。

咳嗽、流鼻水、眼睛結膜炎，3種症狀之1 無麻疹相關疫苗接種史 發病前3周內曾有麻疹流行地區旅遊史

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