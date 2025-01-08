明天更強冷空氣挾境外空汙 周五最冷、影響到下周一

今天冷氣團減弱，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，水氣也稍微增加，讓天空中的雲量多了一點，清晨各地氣溫較昨天回升2至3度，平地最低溫還是落在苗栗縣三灣，雖然只有9.4度，但相比昨天已經是顯著回升了。

他說，今天伴隨著分裂高壓從浙江東移出海並減弱，各地氣溫相較昨天會持平或稍微回升，北部跟東部高溫18度至21度；中南部地區22度至25度。

空氣品質部分，李至晟表示，今天清晨受到低溫和殘存的境外汙染影響，中南部還是有局部空品亮起橙燈，明天又有一波新的境外汙染南下，整個西半部的空氣品質又會從北而南轉差。比較敏感的朋友近期還是要多留意環境部的空氣品質預報。

而明天開始下一波更強的冷空氣會開始南下，李至晟表示，目前看來還是可能強烈大陸冷氣團的等級。不過細分起來可以分成兩波。首先是周四到周六，這波冷空氣比較強，水氣也比較多，除了迎風面的北部、東半部地區外，西半部山區也有短暫雨，在3000公尺以上的高山因為氣溫夠低，有機會看到霧淞或冰霰。

李至晟表示，周五氣溫最低時，清晨夜間中北部的低溫10度至12度，局部近山區和空曠地區會有10度以下低溫，周六白天氣溫將小幅回升。而周日起一波比較弱但偏乾的冷空氣又補充下來，預測周日晚間到下周一清晨北部低溫大約在12度，不過輻射冷卻比較明顯，所以中北部的空曠地區還是會有10度以下低溫。這兩波加起來，周四到下周一算是這波大陸冷氣團的影響時間，先把厚重的衣物準備好起來。

而下周天氣，李至晟表示，目前模式間開始有共識，下周二到下周三屬於冷氣團減弱的回溫空檔，後面冷空氣會在下周四南下，目前預測強度比較弱，以東北季風或冷氣團的等級機會比較大。強度跟詳細的南下時間點還有變化的空間，大致上屬於先回溫後降溫的類型。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。