41年來最慘！墾丁觀光兩指數雪崩 Cheap拿沖繩對比：不意外

根據墾丁國家公園官方公布的統計資料顯示，去(2024)年遊客總計214萬2757人次，刷下41年來遊客人數新低，僅略高於2021年因疫情封城時201萬多人次；且今年長達9天的年假中，屏東觀光協會也證實，春節訂房率下滑約2成，跌破4成關卡，僅剩36.7%的訂房率。YouTuber、電玩遊戲影片創作者Cheap為此在臉書粉絲專頁上表示「不意外」，因為光是日本沖繩，在遊客旅遊體驗上就「完全屌打墾丁」。

從統計資料顯示，墾丁國家公園到訪旅客數，原本倒數3名為1996年的249萬人次、1994年的260萬人和1995年的263萬人。2024年的214萬餘人次相比2023年再下滑48萬餘，顯示雪崩程度十分明顯。

根據中央社報導，儘管國家公園的旅客到訪人數及年節住房率雙雙下滑，當地業者仍對墾丁觀光懷抱著希望，認為可能是受到包括飯店業者會以陽傘霸占海灘、房價和當地物價上漲的影響，更有人認為是國內的旅行社為向消費者推銷出國旅遊而抹黑墾丁有關。墾管處也分析，在M型化的旅遊趨勢下，墾丁業者的經營模式已不符年輕人喜愛便利交通及都會旅遊的需求。

就旅遊的餐飲和遊玩品質上，Cheap認為光是拿沖繩國際通大街和墾丁大街相比，「就更別說了」。圖為墾丁大街。 聯合報系資料照

Cheap則在臉書分享過去在墾丁的慘痛住宿經驗，對比他去年底的日本沖繩旅遊，直言墾丁旅客雪崩完全「不意外」，認為在整體旅遊體驗上，沖繩「完全屌打墾丁」。

Cheap說，這次年假不光是國旅訂房率破底，出國人數再創新高。讓他不禁將去年年底全家去沖繩旅遊，與疫情前去墾丁遊玩的體驗相對照。

Cheap表示，疫情前去墾丁一間地點偏僻的清水模民宿，房價一晚是1萬5千元，還必須預收3千元作為訂金，結果卻連牙刷、牙膏等基本備品都未提供，且他發現該民宿老闆還會在Google評論上嗆只給一星的客人，讓他從此討厭民宿，寧願選擇飯店住宿。

他分享去年全家到沖繩旅行，在那霸市區訂了五星級飯店雙人房兩天，房價僅落在5、6000元台幣左右，另兩天則選擇入住古宇利的兩房兩廳Villa，房內不但有全套廚房設施、廚具、餐具、清潔用具與戶外烤肉架，還有游泳池和海景景觀，價格僅1萬多元台幣，直呼「屌打墾丁那清水模」。

就連在住房之外的旅遊品質，Cheap也認為墾丁實在無法抗衡，光是拿沖繩國際通大街和墾丁大街相比，「就更別說了」。

至於國人通常會有出國玩比國旅便宜的迷思，Cheap則認為出國旅遊並不會比國旅便宜，但包括住宿品質、旅遊環境、服務細節都遠勝國旅，「玩國旅真的給人一種很盤的感覺」，難怪國人出國人數越來越多。