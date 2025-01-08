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影／玉女小番茄減產飆價 產地每台斤250元創歷史新高

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
溫室玉女番茄受極端氣候影響，近期因日夜溫差大、下雨濕氣重而裂果，嘉義縣溫室平均減產約3、4成，受損嚴重果園減產約5成。記者黃于凡／攝影
溫室玉女番茄受極端氣候影響，近期因日夜溫差大、下雨濕氣重而裂果，嘉義縣溫室平均減產約3、4成，受損嚴重果園減產約5成。記者黃于凡／攝影

受極端氣候影響，溫室玉女小番茄今年產況不佳，嘉義縣太保市種植面積約300公頃，是全台最大產區，傳出裂果、著果不佳，最嚴重果園有5成受損，產量銳減、批發商搶貨，產地價飆至每台斤250元，創下近10年歷史新高。

太保市青農聯誼會副會長楊柏宣說，溫室中午溫度飆升30度，凌晨又驟降至10度，日夜溫差20度，加上下雨、潮濕，上周開始出現裂果；前陣子寒流溫度驟降，番茄停止生長，很多綠果還要2周後才能採，今年過年前產量很少。

楊柏宣也說，玉女番茄減產價格飆高，上次這個價格應該是2016年梅姬颱風時，去年產地價每台斤130元，現在每台斤約250元。青農張紘銘說，玉女小番茄溫差大、水分太多就會裂果，採收約有4、5成是裂果，裂果在運輸途中會滲出水分、發霉，全都必須淘汰掉。

太保市蔬菜產銷班第22班班長張國才說，今年玉女番茄減產3、4成，最嚴重減產約5成；去年9月前溫室內溫度都在30度以上，雄蜂授粉遇高溫會授粉不佳，直到11月都沒有番茄可以採收，產期初期每台斤還飆到天價280元。

太保市農會總幹事黃靜玉說，溫室小番茄普遍有裂果情形，改良場建議可提早採收，七分熟時就先「青採」，但農民仍希望等到成熟再採收，這樣小番茄吃起來會比較甜，因為現在產量不高，行口都在搶貨，市場價格上升。

太保市農會理事長葉豐仁說，近期受極端氣候影響，日夜溫差變化過大，再加上下雨、濕氣重等因素，溫室小番茄傳出裂果減產，許多果園都受到影響，最嚴重減收約5成，因不是天災無法申請救助，只能希望下一個產期順利。

溫室玉女番茄受極端氣候影響，近期因日夜溫差大、下雨濕氣重而減產，價格創下近10年歷史新高。記者黃于凡／攝影
溫室玉女番茄受極端氣候影響，近期因日夜溫差大、下雨濕氣重而減產，價格創下近10年歷史新高。記者黃于凡／攝影
溫室玉女番茄受極端氣候影響，近期因日夜溫差大、下雨濕氣重而裂果，嘉義縣溫室平均減產約3、4成，受損嚴重果園減產約5成。記者黃于凡／攝影
溫室玉女番茄受極端氣候影響，近期因日夜溫差大、下雨濕氣重而裂果，嘉義縣溫室平均減產約3、4成，受損嚴重果園減產約5成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溫室去年9月前溫度都在30度以上，雄蜂授粉遇高溫授粉狀況不佳，許多玉女番茄未成功授粉。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溫室去年9月前溫度都在30度以上，雄蜂授粉遇高溫授粉狀況不佳，許多玉女番茄未成功授粉。記者黃于凡／攝影

梅姬颱風 農會 青農

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