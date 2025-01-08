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過年物價高麗菜漲最凶主計總處認證 平地1顆50元但高山價差翻倍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山區奮起湖風景區每顆高麗菜仍高達百元，與平地菜價落差大。圖／讀者提供
嘉義縣阿里山區奮起湖風景區每顆高麗菜仍高達百元，與平地菜價落差大。圖／讀者提供

快過年了，主計總處昨天發布物價統計，去年12月消費者物價指數(CPI)年增率2.1％，仍處通膨警戒線之上，在365個查價項目，變動較大高麗菜暴漲86％；風災減產去年底每顆百元以上，災後農民搶種，目前產量增加，嘉市出現現砍平地高麗菜每顆45元，但高山產地每顆仍百元，價差1倍。

去年底接連4個颱風襲台，菜價飆漲，尤以俗稱「菜王」的高麗菜漲價幅最高，災後產地雲嘉彰化菜農搶種高麗菜，多集中1月採收，產量增加部分零售市場每斤跌破20元，嘉義市公明路有菜販掛紙板，寫現砍每顆45元，對比去年低價格跌破一半以上。

農糧署監測，近期蔬菜價格和供應量明顯回穩，供應量多、價格下降，經農糧署不斷宣導，農民調整種植，高麗菜最新出苗數量回到正常黃色燈號。台北農產運銷公司最新統計，蔬菜平均批發價已降至每公斤33.6元，多種葉菜類價格更是創下新低。但有人發現嘉義縣阿里山區奮起湖風景區每顆高麗菜仍高達百元，與平地菜價落差大。　

針對「菜王」高麗去年底飆漲，消費者質疑「盤商操縱價格」、「菜蟲搞鬼」，嘉市經營農產行吳姓業者說，此說法將農產運銷業者標籤化，事實上，農產運銷結構非常複雜，「盤商」只是整個系統部分，全台農產業者從大到量販通路、小到隔壁村阿伯，都是各自為政，根本不存在「南北菜蟲聯手抬價」。

他說，農產品價格波動就像股市，供需關係決定一切，每項農產品在不同季節都有行情，農民辛苦看天吃飯，很有可能一次風災就整碗被捧走，自然想換取更好價格，最終還得看市場是否接受，消費者荷包受影響市場會壓低價格。

嘉義市公明路有菜販掛紙板，寫高麗菜現砍每顆45元，對比去年低價格跌破一半以上。記者魯永明／攝影
嘉義市公明路有菜販掛紙板，寫高麗菜現砍每顆45元，對比去年低價格跌破一半以上。記者魯永明／攝影

消費者 農民 高麗菜

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