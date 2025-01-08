穿西裝小知識！專家曝：胸前口袋只適合放「2物」
亞洲形象管理專家、Perfect Image形象管理學院創辦人陳麗卿分享「領袖魅力」時指，專業人士必知的西裝禮儀，西裝胸前的口袋，只適合放「袋巾、眼鏡」；女性可透過配件「三點法則」增加氣勢。
台中市建築經營協會新年度首場大師講座七日邀陳麗卿演講。理事長楊志鵬說，陳麗卿曾為逾萬名專業人士打造個人品牌，並為台灣高鐵、LEXUS凌志等企業提供形象顧問服務。其課程與著作影響百萬人次，請她與會員深入剖析形象與魅力的精髓，是難得學習機會。
陳麗卿說，形象管理就是角色管理，每天做到最好的自己；如何展示男性「領袖魅力」？陳麗卿說，台灣男士穿著西裝，最重要法則是「活在當下」，選擇當下最適合的西裝，不要為了不合適西裝而毀掉美好的一天，不合適的西裝就「放生」，這才是真精明。
陳麗卿認為，男士穿著西裝，配件很多，專業人士必知的西裝禮儀，是外側口袋不放東西，「西裝胸前的口袋，只適合放袋巾、眼鏡」，不適合放其他物品。若你想放皮夾、名片、鋼筆等其他物品，正確的位置是西裝「內側」的口袋。
陳麗卿建議，西裝是重質不重量，要學會清理衣櫥，達到效率衣櫥，也就是衣櫥裡的每一件西裝都是很好搭配、運用的，沒有「廢物」，透過穿衣哲學來展現個人特質與品味、發揮天賦。
至於女性如何透過配件來展現「領袖魅力」？陳麗卿認為，配件可以說是一種「氣場」，內在自信、表情就是最好的配件，可以透過配件「三點法則」，包括對比色、眼鏡、耳環、手表、項鍊等，選擇其中三個即可，例如她今天上台穿著黑色套裝，若不知道背景色，則可透過簡報的顏色改為白色，形成對比色。
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