明起強烈冷氣團轉濕冷 吳德榮：太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

根據中央氣象署觀測資料，本島平地只有苗栗縣三灣鄉9.4度在10度以下；各地區平地最低氣溫約在11至13度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨因冷空氣稍減弱、中層雲又阻擋了輻射冷卻，氣溫較昨晨明顯回升。

吳德榮說，今天結構鬆散的中層雲籠罩，各地多雲時晴，東半部偶有零星少量降雨；冷空氣稍減弱、北部微涼、中南部舒適，各地早晚冷，仍應注意保暖。北部12至21度、中部13至25度、南部13至26度、東部11至24度。

不過，明天起冷空氣再增強、氣溫再降，北部、東半部轉有雨、愈晚愈濕冷；吳德榮表示，周五北、東降雨最明顯，北台灣最高溫約僅14度，整天濕冷；周六至周日清晨、大台北、東半部有局部短暫雨的機率，仍很濕冷。3000公尺以上高山包括合歡山、雪山等降雪機率高，2000公尺以上如太平山、拉拉山等亦有機率。周日白天轉晴冷，因強夜間輻射冷卻，冷到下周一清晨，仍將岀現極端低溫。

吳德榮表示，再增強的冷空氣，將使氣溫下降至符合強烈大陸冷氣團的標準；「低溫特報」的範圍不但擴大，部分平地清晨最低氣溫仍可降至5度左右。民眾應注意保暖，以保健康；農漁養殖業也要注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施。

下周一白天起至下周二各地轉晴朗穩定，吳德榮表示，冷空氣漸減弱、逐日明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。下周三另一波冷空氣逐漸接近。下周四、下周五南下影響，看來又是「強」冷空氣；但為期末模擬，各國模式皆在頻繁調整，下結論還太早，還需要觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。