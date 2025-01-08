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庇護島「災情」他指證明有設置必要 網認同：最有感的三寶載具回收器

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台中市北區多處路段設有行人庇護島，去年10月至12月已13起車輛自撞庇護島事故。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區多處路段設有行人庇護島，去年10月至12月已13起車輛自撞庇護島事故。記者陳宏睿／翻攝

多個縣市近來廣設行人庇護島，屢傳汽車自撞事故。庇護島是車輛殺手？媒體人黃暐瀚表示，一個簡單的問題，大家一起思考。這些撞上「庇護島」的車，如果不是撞上「庇護島」？那會撞上什麼？會撞上正在過斑馬線的行人。

消基會日前發布翻轉「行人地獄」新聞稿，認為庇護島成為駕駛的新危險區域。此一說法不僅遭到十多個人本交通團體聯合駁斥，還遭網紅批評「今年最智障」。消基會再度發聲，表示消基會用意是呼籲政府車輛撞擊庇護島事故多，應優化庇護島的設計與加強對所有用路人的宣導。

黃暐瀚表示，前年國際媒體CNN用「行人地獄」形容台灣的交通，這幾年台灣也確實發生了多起的行人重大意外，交通部大幅啟用「庇護島」，讓行人在過斑馬線的時候，有一個可以擋住車輛的「庇護島」，增加行人安全。不過，啟用之後「災情」頻傳，彰化、台中、台灣各地，陸續傳出車輛卡在庇護島的「災情」。

於是，到底是「庇護島」還是「自撞島」？「庇護島是不是車輛殺手？」的討論，在網路上蔓延開來。黃暐瀚表示，這些「車輛殺手」、「災情頻傳」的新聞，恰恰證明了，庇護島有其必要，因為台灣確實還存在很多過彎不等車輛開過路口中心處，直接就打方向盤左轉的駕駛（俗稱西瓜切），這種開法，極容易因為A柱視線盲區，撞上正在走路的行人。

黃暐瀚表示，所以，不是庇護島害汽車撞壞了，而是會撞上庇護島的車輛，行車路線錯誤，還有很大的駕駛技術改進空間。支持庇護島，有效保護行人，希望行車、行人，都能平安。

網友表示，「認同，總比撞到人好吧」、「技術這麼差就不要開車出門」、「本來就該走到路口中心再轉」、「一堆車撞庇護島，就表示真的有庇護到，撞山路護欄、車也會壞，怎麼都沒聽駕駛說不要裝護欄」、「庇護島的作用不就是避免左轉車切西瓜，導引左轉車輛正確的轉彎角度！現在，就是矯正那些無腦駕駛的時刻」、「我每天跑業務開車，但我贊成庇護島，這就是不檢討犯錯的人，反而去檢討改善錯誤的人」、「這大概是近年最有感的三寶載具回收器」、「過陣子就習慣了，千萬不要拿掉」、「支持庇護島，不過政府真的要加強宣導了」。

消基會 行人地獄 黃暐瀚

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