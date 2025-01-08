苗栗大河9.4度 明天強烈冷氣團南下 未來3天高山有望降雪

今天仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨各地感受普遍偏冷；根據中央氣象署觀測資料，本島平地最低溫苗栗縣大河測站的9.4度。氣象署表示，清晨中部以北及宜蘭地區低溫約11至13度，南部及花東地區約14至16度，部分空曠地區及近山區河谷溫度可能更低，新竹、苗栗及金門有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，白天高溫在北部及東半部地區約17至21度，中南部約23至25度，中南部應留意日夜溫差大。迎風面的基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎金馬為晴到多雲。

明天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，周五至周日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；此波冷空氣環境偏濕，明天至周六北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

明天至周日北部及東北部10至18度，中部10至22度，南部11至24度，花東15至21度；澎湖13至17度，金門9至17度，馬祖7至12度。

下周一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下周一下周二環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三南方雲系北移，各地雲量增多，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，下周四、下周五冷空氣南下，各地氣溫逐漸下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，後期冷空氣強度及水氣之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

氣象署說，冷氣團影響期間，局部近山區平地、河谷或空曠地區有機會出現10度以下低溫，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時增添衣物；由於天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物請注意提前防範寒害；使用瓦斯熱水器具請留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有老人、兒童或心血管疾病患者特別注意保暖。

至於高山降雪機率，氣象署說，近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全；明天、周五北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會，周六北部、東北部2000公尺以上高山有降雪的機會，中部3000公尺以上高山亦有零星降雪的機會。