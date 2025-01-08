快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗大河9.4度 明天強烈冷氣團南下 未來3天高山有望降雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，周五至周日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。記者林伯東／攝影
明天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，周五至周日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。記者林伯東／攝影

今天仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨各地感受普遍偏冷；根據中央氣象署觀測資料，本島平地最低溫苗栗縣大河測站的9.4度。氣象署表示，清晨中部以北及宜蘭地區低溫約11至13度，南部及花東地區約14至16度，部分空曠地區及近山區河谷溫度可能更低，新竹、苗栗及金門有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，白天高溫在北部及東半部地區約17至21度，中南部約23至25度，中南部應留意日夜溫差大。迎風面的基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎金馬為晴到多雲。

明天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，周五至周日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；此波冷空氣環境偏濕，明天至周六北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

明天至周日北部及東北部10至18度，中部10至22度，南部11至24度，花東15至21度；澎湖13至17度，金門9至17度，馬祖7至12度。

下周一清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；下周一下周二環境仍偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三南方雲系北移，各地雲量增多，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，下周四、下周五冷空氣南下，各地氣溫逐漸下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，後期冷空氣強度及水氣之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

氣象署說，冷氣團影響期間，局部近山區平地、河谷或空曠地區有機會出現10度以下低溫，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時增添衣物；由於天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物請注意提前防範寒害；使用瓦斯熱水器具請留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有老人、兒童或心血管疾病患者特別注意保暖。

至於高山降雪機率，氣象署說，近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全；明天、周五北部、東北部2000公尺以上及中部2500公尺以上高山有降雪的機會，周六北部、東北部2000公尺以上高山有降雪的機會，中部3000公尺以上高山亦有零星降雪的機會。

冷氣團 氣溫 氣象署

延伸閱讀

今明受大陸冷氣團及輻射冷卻影響 各地氣溫明顯偏低

客委會補助打折扣？ 苗栗市長余文忠：苗栗𪹚龍如質辦理

吳聖宇：新竹苗栗為「台灣輻射冷卻聖地」 迎風面今晚起雨增多

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

相關新聞

麻疹院內群聚增2例 匡列破3千人

麻疹群聚事件持續延燒，上周新增兩例本土個案，均與中部某醫院有關，分別為卅多歲男性陪病者、四十多歲男性看護，該起醫院群聚累...

明起強烈冷氣團轉濕冷 吳德榮：太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

根據中央氣象署觀測資料，本島平地只有苗栗縣三灣鄉9.4度在10度以下；各地區平地最低氣溫約在11至13度。中央大學大氣科...

庇護島「災情」他指證明有設置必要 網認同：最有感的三寶載具回收器

多個縣市近來廣設行人庇護島，屢傳汽車自撞事故。庇護島是車輛殺手？媒體人黃暐瀚表示，一個簡單的問題，大家一起思考。這些撞上...

苗栗大河9.4度 明天強烈冷氣團南下 未來3天高山有望降雪

今天仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨各地感受普遍偏冷；根據中央氣象署觀測資料，本島平地最低溫苗栗縣大河測站的9.4度。...

租iRent要分享個資 消基會控違法

消基會檢視和雲行動服務「隱私權條款」，發現消費者租用iRent汽車就必須接受將個資交給卅多個關係企業分享的霸王條款，質疑...

健壯貨運司機大腸癌擴散至肝癌 愛吃這些食物 腹瀉透病兆

41歲張姓貨運司機三餐時間不正常，且常常以炸物當正餐，又喜歡小酌，去年初因常拉肚子，且便中帶血，檢查出是大腸癌第三期，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。