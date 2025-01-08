建構台灣美術史 林惺嶽86歲辭世 文化部將呈請總統褒揚

藝壇前輩林惺嶽7日凌晨辭世，享壽86歲，文化部長李遠得知消息後深表哀悼與敬意，並指出，林惺嶽不僅是畫家，更是美術教育、文化評論與藝術史研究的集大成者。他對台灣風景意境的細緻描繪，為台灣本土意象留下了深刻印記。文化部將呈請總統明令褒揚，肯定林惺嶽對台灣藝術的卓越貢獻。

林惺嶽1939年出生於台中市，1965年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系）。畢業後，他曾先後於彰化縣伸港國中與嘉義縣私立協同高中任教，並在課餘專心於繪畫創作，逐漸形成獨特的超寫實主義畫風。1975年，林惺嶽前往西班牙，透過畫遊增進繪畫技藝，也策劃與西班牙藝術家的交流展，為我國文化外交奠定了重要基礎。

林惺嶽以畫家、藝術史論家、藝術教育工作者及策展人等多重身份推動台灣藝術的發展。在藝術史領域，他投入心血進行台灣美術史書寫，於1986年發表《台灣美術風雲40年》，並於1991年參與藝術家出版社《台灣美術全集》籌備，1997年發表《渡越驚濤駭浪的台灣美術》，為建構台灣美術史作出了先驅性貢獻。

在繪畫方面，林惺嶽從超現實主義及魔幻寫實風格出發，逐步將西方現代主義元素在地化，並透過作品表達對家鄉的情感，2019年獲得第41屆「吳三連獎」藝術－西畫類獎項、2024年獲海洋委員會「海洋文化獎」。代表作品包括《龜山島》、《東北角海岸》及《濁水溪》等，皆以台灣風景為主題，展現他對台灣土地與自然景觀的深厚情感，多幅畫作如《木瓜觀音》、《歸鄉》、《寧靜的山谷》等分別由國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館典藏；總統府台灣虹廳亦展示2件林惺嶽的畫作。