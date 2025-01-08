租車就得轉賣個資？ 消基會認iRent霸王條款違法應刪除

用APP租車，你的包括個資出生年月日、行動電話、信用卡與銀行存摺影本便「全都露」，讓卅多家企業分享使用？消基會昨舉行記者會，指出消費者租用iRent汽車，就必須接受和運公司片面的霸王條款，將個資交給卅多個關係企業分享。此一行為不僅霸道、且有違法之嫌。消基會呼籲主管機關交通部應正視企業廣搜消費者個人資料的灰色地帶，維護消費者權益；也鼓勵權益受損的消費者向消基會申訴檢舉，讓消基會替所有消費者爭取合理權益。

消基會董事長鄧惟中指出，和運公司雖頻繁連繫表示要調整契約內容，但迄今相關條款仍有明顯重大缺失。依據「個人資料保護法」規定，非公務機關對個人資料之利用，「應」於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但和運公司廣泛、片面、強制性蒐集消費者個人資料，又未經消費者「明示同意」下擅自轉發關係企業廣泛利用消費者個資。此舉讓消費者這暴露於高度個資外洩的風險，也經常得接受關係企業間的行銷騷擾，顯然「欺負」消費者不諳法律。鄧惟中呼籲，和運公司應立即刪除該等不平等契約條款，還消費者清靜空間。

消基會祕書長陳雅萍表示，和運公司在消費者透過APP租用汽車時，規定消費者必須要填寫姓名、出生年月日、行動電話、e-mail、戶籍地址及聯絡地址、性別、國籍、身分證、護照、駕照、來台許可證、相片、電子簽名檔、信用卡及銀行存摺影本等資訊，填寫的項目之多，顯已超越租用汽車所必備的資料範圍，提供資料之多失衡且非必要，違反平等互惠原則。

而根據和雲行動服務（轄下營業項目包含和運門市短期租車、和運專車附駕接送、iRent共享汽機車及Hi PARKING停車場等服務）的「隱私權條款」顯示，和運公司蒐集的個人資料，可無償分享及利用的對象包括汽車、產險、小客車租賃公司等卅二家相關企業。而未來和泰汽車公司還會隨著企業的擴大而分享更多的消費者個人資料。陳雅萍指出，消費者只能從該公司網站知悉此一轉手使用，並非由使用資料的關係企業主動聯繫告知。

消基會監察人卓政宏指出，雖然和運公司在密密麻麻的契約條款中載明，會員得隨時透過本公司客服中心電話要求本公司停止蒐集、處理或利用會員基本資料。然而，多數消費者為了租車不得不同意提供個資，也很難在淹沒在字山字海的契約中注意到可要求停止蒐集。他認為，此一個資授權違法，個資的授權應該屬於一對一的關係，如果要轉授權給其他單位，企業與消費者應要重新簽訂一份新的合約。鄧惟中認為，若能將「個資轉授權」、「完全免責聲明」等事項列入定型化契約不得記載事項當中，或許是消費者個資被利用的不公平現象的解套方式。