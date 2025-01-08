健壯貨運司機大腸癌擴散至肝癌 愛吃這些食物 腹瀉透病兆

41歲張姓貨運司機三餐時間不正常，且常常以炸物當正餐，又喜歡小酌，去年初因常拉肚子，且便中帶血，檢查出是大腸癌第三期，且已擴散至肝，所幸由彰基醫學中心醫療團隊經化療後，加上雙達文西手術切除大腸、肝腫瘤，順利清除癌細胞，讓張先生已順利回歸職場。

張姓貨運司機以往身體健壯、一天最少可以處理三、四百箱貨物，但因工作忙碌，三餐不正常，又圖方便常以炸物、大腸包小腸等食物當正餐，也常和同事一起喝酒，去年他因常腹瀉，去醫院就診檢查出是大腸癌第三期，而被轉診到彰基治療。

彰基血液腫瘤科醫師王全正說，張先生因直腸腫瘤已轉移至肝臟，所以先安排化療，他也遵從醫囑充分休息，讓化療達到良好成效，經過五次化療後，腫瘤明顯縮小、甚至肝臟腫瘤幾乎消失，再安排手術治療。

大腸直腸外科主任張譽耀醫師表示，因張先生的腫瘤位於直腸，直腸位於骨盆腔中，周圍都是大血管和骨頭，手術範圍較為侷限，且直腸為人體消化道的最末端，緊貼著肛門，要如何將腫瘤完整切除，又要將肛門保留下來，相當不容易，所以在所有大腸直腸手術中，直腸的手術困難度最高。

張譽耀說，醫療團隊決定採取達文西機械手臂手術，由大腸直腸外科張譽耀醫師、一般外科林國華醫師在同一次手術中，同時將直腸及肝臟腫瘤切除，一勞永逸，彰基使用的是第四代達文西機械手臂手術系統，可以靈活切換不同部位手術，過去需要將近一天或必須分不同天完成不同部位手術，現在可在同一天完成，且這個手術出血量非常少，也能避免併發症發生。

張先生手術後第一天就可正常進食，也可下床活動，一周後就順利出院。術後，他仍接受4次化療以確保病情不再復發，整個抗癌過程總共九次化療，身體狀況持續改善，現在已回到工作崗位，開朗的他笑說「現在要把身體顧好，才能加油多賺錢。」