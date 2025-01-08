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阿聯香料粉 農藥違規

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

食藥署最新邊境檢驗不合格產品清單顯示，馬婕恩國際有限公司從阿拉伯聯合大公國輸入一批「綜合香料粉」，殘留農藥「三賽唑」○點○五ppm、「芬普尼代謝物」○點○○三ppm，依規定退運或銷毀六十公斤，業者旗下擁有知名印度料理連鎖餐廳「馬友友印度廚房」。

食藥署副署長林金富表示，去年爆發蘇丹紅食安事件後，食藥署分析不分國別的香料、檢驗蘇丹色素和農藥，後續調整為不合格輸入地才設限制；阿拉伯聯合大公國在管制期間並無輸入香料紀錄，因無合格紀錄，因此持續採監視查驗。這批退運或銷毀的綜合香料粉品牌名為MDH，製造廠R-PURE AGRO SPECIALITIES （FZE）。

此外，奎達實業股份有限公司從美國輸入蒜味帕瑪森風味粉被檢出○點四ppm的致癌農藥「環氧乙烷」，依農藥殘留容許量標準為不得檢出，製造廠為GOLD MEDAL PRODUCTS CO.，品牌名稱則為GOLD MEDAL。因美國調味醬違規比率偏高，自去年八月十二日至今年二月十一日止，相關產品需逐批查驗。

蘇丹紅 食藥署 馬友友

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