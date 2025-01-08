邊境查驗日韓草莓、青森蘋果 農藥超標

日本進口草莓竟是邊境查驗「黑名單」成員之一。衛福部食藥署昨公布來自佐賀、福岡、熊本等地四批「鮮草莓」農藥超標，總重六二九點六公斤全數退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，為了確保食用安全，建議食用草莓之前，先以流動清水清洗十到十五分鐘，因表面凹凸不平，容易殘留農業，最好以軟毛刷輕輕刷洗。

食藥署昨公布最新邊境檢驗不合格產品清單，共廿三件不合格，包括四批日本草莓、一批韓國草莓、一批日本青森蘋果。

食藥署副署長林金富指出，日本草莓屢被查驗到違規農藥，早是邊境查驗「黑名單」，前年六月起採「監視查驗」，維持到今年五月底，需百分之一百查驗，合格後才准進口；製造廠如違規，禁止進口台灣一個月，再犯則再延長三個月。

另外，韓國草莓違規次數較少，但也從一般抽批（抽驗百分之二至十）調整為百分之廿至五十的「加強抽批」。

根據邊境查驗資料，盛裕貿易有限公司從日本佐賀、福岡輸入的草莓，分別檢出殘留農藥「阿納寧」○點○三ppm、農藥「亞派占」○點七八ppm；泓鑫農產有限公司從佐賀輸入的草莓檢出殘留農藥「賜派滅」○點○四ppm；佳和鮮果貿易從熊本輸入的草莓殘留農藥「阿納寧」○點○一ppm。

青禾農產有限公司從韓國輸入草莓檢出殘留農藥「賽果培」○點○二ppm；果鮮元素有限公司從日本青森輸入一萬一○八八公斤蘋果，檢出殘留農藥「蟎離丹」○點三ppm，超出容許量的○點二ppm，全數退運銷毀。