聽新聞
0:00 / 0:00
邊境查驗日韓草莓、青森蘋果 農藥超標
日本進口草莓竟是邊境查驗「黑名單」成員之一。衛福部食藥署昨公布來自佐賀、福岡、熊本等地四批「鮮草莓」農藥超標，總重六二九點六公斤全數退運或銷毀。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，為了確保食用安全，建議食用草莓之前，先以流動清水清洗十到十五分鐘，因表面凹凸不平，容易殘留農業，最好以軟毛刷輕輕刷洗。
食藥署昨公布最新邊境檢驗不合格產品清單，共廿三件不合格，包括四批日本草莓、一批韓國草莓、一批日本青森蘋果。
食藥署副署長林金富指出，日本草莓屢被查驗到違規農藥，早是邊境查驗「黑名單」，前年六月起採「監視查驗」，維持到今年五月底，需百分之一百查驗，合格後才准進口；製造廠如違規，禁止進口台灣一個月，再犯則再延長三個月。
另外，韓國草莓違規次數較少，但也從一般抽批（抽驗百分之二至十）調整為百分之廿至五十的「加強抽批」。
根據邊境查驗資料，盛裕貿易有限公司從日本佐賀、福岡輸入的草莓，分別檢出殘留農藥「阿納寧」○點○三ppm、農藥「亞派占」○點七八ppm；泓鑫農產有限公司從佐賀輸入的草莓檢出殘留農藥「賜派滅」○點○四ppm；佳和鮮果貿易從熊本輸入的草莓殘留農藥「阿納寧」○點○一ppm。
青禾農產有限公司從韓國輸入草莓檢出殘留農藥「賽果培」○點○二ppm；果鮮元素有限公司從日本青森輸入一萬一○八八公斤蘋果，檢出殘留農藥「蟎離丹」○點三ppm，超出容許量的○點二ppm，全數退運銷毀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言