租iRent要分享個資 消基會控違法

消基會檢視和雲行動服務「隱私權條款」，發現消費者租用iRent汽車就必須接受將個資交給卅多個關係企業分享的霸王條款，質疑有違法之嫌，除呼籲和運立即刪除不平等契約條款，也呼籲交通部正視企業廣搜消費者個資的灰色地帶。

和雲表示，為核實承租人身分與證件有效性，依法須蒐集身分證、駕照或護照、來台許可證等會員個人資料，以共同維護交通及交易安全；為提供會員更多元服務，依循個資法規範將有可能進行共同行銷或業務合作的公司予以揭露，但和雲嚴守個資法規範，限於在符合個資利用目的範圍內使用，未經會員同意並無提供第三人使用。

和雲說，若會員就關係企業可能使用會員個資進行共同行銷有疑慮，可隨時要求停止蒐集、處理，此不影響會員用車權益，和雲也採取適當技術與維護措施，提供安全且隱密的網路通訊，更取得ISO資安及個資認證，未來將持續提升平台個資安全保護強度。

交通部公路局表示，已責請轄區主管、台北市區監理所於今天至和運公司行政檢查，查核其租車填寫資料項目及內容是否違反個資法相關規定，再依法辦理。

消基會祕書長陳雅萍表示，和運公司在消費者透過APP租用汽車時，規定消費者必須填寫姓名、出生年月日、行動電話、電子信箱、戶籍地址及聯絡地址、性別、國籍、身分證、護照、駕照、來台許可證、相片、電子簽名檔、信用卡及銀行存摺影本等資訊，填寫項目之多已超越租用汽車必備的資料範圍，而根據「隱私權條款」，相關個資可無償分享及利用的對象包括汽車、產險、小客車租賃公司等卅二家相關企業，且未來和泰汽車公司還會隨著企業擴大而分享更多消費者個資。

消基會董事長鄧惟中表示，個資法規定非公務機關對個資的利用「應」於蒐集之特定目的必要範圍內為之，但和運廣泛、片面、強制性蒐集消費者個人資料，又未經消費者「明示同意」擅自轉發關係企業廣泛利用，讓消費者暴露於高度個資外洩風險，也經常得接受關係企業間行銷騷擾，顯然「欺負」消費者不諳法律，呼籲和運立即刪除該等不平等契約條款。

消基會監察人卓政宏指出，多數消費者很難在字海中注意到可要求停止蒐集的規定，此個資授權違法，企業若要將消費者個資轉授權其他單位應重新簽訂新合約。