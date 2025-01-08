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健康你我他／媳婦買料兒掌廚 除夕樂吃鴛鴦鍋

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
近年除夕夜年輕人喜歡吃鴛鴦火鍋，由兒媳買火鍋料，兒子掌廚，一家歡喜過年。圖／陳金鳳提供
近年除夕夜年輕人喜歡吃鴛鴦火鍋，由兒媳買火鍋料，兒子掌廚，一家歡喜過年。圖／陳金鳳提供

婚後有了房子，過年最重視的是，除夕子時拜天公、中午祭祖、晚上圍爐吃團圓飯。

每年春節前約一星期，兩老會先將家屋一至四樓大掃除一番，曬曬枕頭棉被，讓孩子們有「回家」過年的氛圍，有暖陽香的被子伴好眠。

家屋清潔後，再去採買祭祖供品和年菜。媳婦過門已十八載，不論育兒前後，回家來十指纖纖玉手不曾沾陽春水煮過一飯一菜，我善解為「不擅廚藝」，也就不曾給一年回來兩次的她有「進庖廚」壓力，所以祭祖供品、年菜烹煮，都是我自己來，但媳婦積極打拚賺錢的精神是令人激賞的。

廚房可以「不進」，但拜天公祭祖是不能缺席的，這是一家之主的老伴的規定，之前疫情三年兒媳一家未回台，除夕子時的拜天公、中午的祭祖，女兒都是以手機連線海峽兩岸，三代老老小小同步祭拜，看到兒媳一家四口大人小孩虔敬的合十，感到無比欣慰。

早期的年夜飯，多是祭祖的供品加上幾道應景的年菜；近幾年來年輕人喜歡吃火鍋，除夕下午兒媳會去採購火鍋料，回來後，兒子體貼太太「不善廚藝」，也不忍讓老媽太勞累，裡外是人的主掌一大鍋、老少各取所需的鴛鴦火鍋，個個吃得開心，聊得盡興，一家和樂融融、歡歡喜喜過好年最重要。

供品 火鍋 除夕

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