饗饗信義店 疑似食物中毒 北市府要求停業 店家照常收客

饗饗微風信義店傳出疑似食物中毒事件，多名消費者用餐後上吐下瀉就醫。北市衛生局表示，醫院通報9人用餐後不適就醫，共食食材包含生魚片、生蠔及干貝等，已要求業者停業，檢驗結果最快1周出爐。

不過，記者昨晚前往餐廳，仍持續營業照常收客，櫃檯人員稱不知情被要求停業，衛生局表示，停業公文昨下午已送達饗賓餐旅集團，昨晚餐已不能供應，業者未遵行停業要求，將依食安法處3萬至300萬元罰鍰。

饗賓餐旅官方昨緊急回應表示，已主動與顧客聯繫，且積極配合衛生局調查，釐清事件原因。

饗饗自助餐廳以高空景觀、精緻食材聞名，每人消費至少千元起跳，再外加服務費。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，衛生局昨接獲醫院通報，有9人於1月5日至信義店用餐後，6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，並至醫院就醫。

林冠蓁說，已要求業者停業，複查合格才能復業。衛生局昨前往店內稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，要求1月10日前改善完成，否則處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁說，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，採樣環境、人體檢體各4件，檢驗結果最快1至2周後出爐，如確認是食品中毒，將依違反食品安全衛生管理法處6萬到2億元罰鍰。