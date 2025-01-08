吉卜力展 罕見手稿公開

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
「Animage雜誌和吉卜力展」監修高橋望。記者蘇健忠／攝影
「Animage雜誌和吉卜力展」監修高橋望。記者蘇健忠／攝影

走進「Animage雜誌和吉卜力展」展場，上百本以「天空之城」等經典動漫為封面的雜誌鋪滿大片牆面，讓人遙想吉卜力旋風颳起的風雲年代。擔任「Animage 雜誌和吉卜力展」本展監修的高橋望表示，這些手稿即使在日本也罕見展出，「台灣觀眾實在太幸運了」。

日本首本商業動漫雜誌「Animage 」是吉卜力工作室的起點。展中展出多幅「天空之城」、「風之谷」的分鏡設計圖（layout），以及宮崎駿在「天空之城」上映前所設計的飛行船立體模型，保存逾卅年依然完好。

高橋望表示，台灣觀眾都知道吉卜力工作室，但很少人知道， 日本首本商業動漫雜誌「Animage」是吉卜力工作室的起點；許多吉卜力工作室的元老，都來自Animage雜誌。

高橋望說，宮崎駿筆下的女性角色總是細膩飽滿，從這些設計圖中可以看到她們的原始丰采。展場終點則是以「天空之城」、「龍貓」等四部動畫為封面的雜誌體驗區，歡迎觀眾「打卡」成為雜誌封面主角。

由聯合數位文創主辦、吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館擔任企畫協力的「Animage雜誌和吉卜力展」，即起至四月六日，於華山一九一四文化創意產業園區展出。票券全通路熱賣中

吉卜力

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