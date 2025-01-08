美出現首例死亡 專家：禽流感10年後 人傳人機率大增

美國出現少見的H5N1禽流感病毒死亡案例，個案接觸自家禽鳥後感染病毒，送醫後身亡，國外學者示警，可能引發大規模流行疫情。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，目前尚未出現「人傳人」案例，但該病毒已經出現廿年，未來不排除人傳人的可能性。

美國路易斯安那州一名六十五歲男子接觸自家禽畜而感染H5N1，自身原本就有其他疾病，感染後症狀加劇，不幸病逝。

黃高彬表示，近幾個月來，美國H5N1病例數明顯增加，多集中在農業州，大都有禽鳥接觸史。香港一九九七年也爆發過H5N1疫情，當時有過「動物傳人」案例，但沒有發現「人傳人」案例。

黃高彬表示，H5N1於一九九六年被發現，至今超過廿年，時間愈久，變異風險就愈高，病毒如果慢慢適應人體細胞，經過一段時間演化、變異，就可能增加「人傳人」機率，初步預估十多年後危險大增。

他說，目前H5N1禽流感病毒不會人傳人，是透過動物傳給人類，黃高彬建議，養雞場等禽畜相關接觸人員應接種H5N1疫苗。

再者，相關單位應做好「監測禽畜」，只要禽畜沒有驗出病毒，都不需過度擔心。

美國疾病管制與預防中心資料顯示，自二○二四年四月有通報首例人類禽流感以來，相關病例持續增加，截至今年一月三日為止，已有六十六人感染禽流感，多數為農場工人。