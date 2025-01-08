聽新聞
0:00 / 0:00

美出現首例死亡 專家：禽流感10年後 人傳人機率大增

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

美國出現少見的H5N1禽流感病毒死亡案例，個案接觸自家禽鳥後感染病毒，送醫後身亡，國外學者示警，可能引發大規模流行疫情。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，目前尚未出現「人傳人」案例，但該病毒已經出現廿年，未來不排除人傳人的可能性。

美國路易斯安那州一名六十五歲男子接觸自家禽畜而感染H5N1，自身原本就有其他疾病，感染後症狀加劇，不幸病逝。

黃高彬表示，近幾個月來，美國H5N1病例數明顯增加，多集中在農業州，大都有禽鳥接觸史。香港一九九七年也爆發過H5N1疫情，當時有過「動物傳人」案例，但沒有發現「人傳人」案例。

黃高彬表示，H5N1於一九九六年被發現，至今超過廿年，時間愈久，變異風險就愈高，病毒如果慢慢適應人體細胞，經過一段時間演化、變異，就可能增加「人傳人」機率，初步預估十多年後危險大增。

他說，目前H5N1禽流感病毒不會人傳人，是透過動物傳給人類，黃高彬建議，養雞場等禽畜相關接觸人員應接種H5N1疫苗。

再者，相關單位應做好「監測禽畜」，只要禽畜沒有驗出病毒，都不需過度擔心。

美國疾病管制與預防中心資料顯示，自二○二四年四月有通報首例人類禽流感以來，相關病例持續增加，截至今年一月三日為止，已有六十六人感染禽流感，多數為農場工人。

流感病毒 禽流感 美國

延伸閱讀

NBA／亞歷山大力拚年度MVP 專家：想挑戰約柯奇很難

台安醫院長泌尿科專家陳欣宏接任 盼Y世代接棒

增加誘因！公費生寧賠公費離開偏鄉學校 專家籲比照軍警提升待遇

西藏規模6.8強震釀災 陸專家分析成因：拉薩地塊一次能量釋放

相關新聞

麻疹院內群聚增2例 匡列破3千人

麻疹群聚事件持續延燒，上周新增兩例本土個案，均與中部某醫院有關，分別為卅多歲男性陪病者、四十多歲男性看護，該起醫院群聚累...

租iRent要分享個資 消基會控違法

消基會檢視和雲行動服務「隱私權條款」，發現消費者租用iRent汽車就必須接受將個資交給卅多個關係企業分享的霸王條款，質疑...

健壯貨運司機大腸癌擴散至肝癌 愛吃這些食物 腹瀉透病兆

41歲張姓貨運司機三餐時間不正常，且常常以炸物當正餐，又喜歡小酌，去年初因常拉肚子，且便中帶血，檢查出是大腸癌第三期，且...

饗饗信義店「多人上吐下瀉」暫停營業！今夜全面清消

饗賓集團旗下的人氣自助餐「饗饗」，今日傳出多名顧客在1月5日於微風信義店用餐後，出現上吐下瀉的不適情況。饗賓集團在晚間發...

租車就得轉賣個資？ 消基會認iRent霸王條款違法應刪除

用APP租車，你的包括個資出生年月日、行動電話、信用卡與銀行存摺影本便「全都露」，讓卅多家企業分享使用？消基會昨舉行記者...

吉卜力展 罕見手稿公開

走進「Animage雜誌和吉卜力展」展場，上百本以「天空之城」等經典動漫為封面的雜誌鋪滿大片牆面，讓人遙想吉卜力旋風颳起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。