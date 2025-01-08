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流感累計91人死亡 近10季最高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

類流感疫情增溫，疾管署疫報顯示，上周類流感門急診就診人次達十二萬七千人次，預估農曆春節前後達高峰，屆時單周恐十五萬人次因發燒、咳嗽等症狀而就醫。新冠疫情亦蠢蠢欲動，一名卅多歲女性同時感染新冠、流感等兩大病毒，合併肺炎，仍在加護病房搶救中。

上周新增四十三例流感重症、六人死亡，防疫醫師林詠青表示，最年輕死亡個案為五十多歲南部男性，具有癌症病史，並未接種流感疫苗，去年八月因癌症而持續住院，十二月下旬因感染H1N1流感病毒，併發肺炎，出現發燒、呼吸困難等症狀，雖然服用抗病毒藥物，但仍惡化，於發病兩周後，不幸過世。

疾管署發言人曾淑慧表示，本流感季自去年十月起截至今年一月六日，累計四一二例重症住院個案，九十一人死亡，死亡數為近十個流感季同期最高。

今年元旦起，公費流感疫苗供全民接種，只要六個月以上就可施打。曾淑慧說，今年至一月六日累計接種十三萬七千人接種，比去年同期多出三點三倍，打氣踴躍。目前公費流感疫苗所剩不多，尚未接種者儘速至醫療院所洽詢。

在新冠疫情方面，上周新增十五例新冠併發重症本土病例，較前一周十例略增；自去年九月起截至今年一月六日累計四三六例，其中九十五例死亡。

林詠青指出，北部一名卅多歲女性不幸同時感染新冠、流感等兩大病毒，原本就罹患神經系統慢性病，加上沒有接種疫苗，去年十二月中旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，先服用成藥，隨後至門診就醫，但症狀未改善。十二月下旬病情危急，被送至急診，篩檢感染新冠、流感等病毒，且併發肺炎重症，已住院十天，仍在加護病房治療。

死亡 流感疫苗 流感病毒

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