院內麻疹個案 延長健康監測7天

中部某醫院去年底爆出麻疹群聚感染，七人陸續發病，全院一一四九名醫護及員工接種麻疹疫苗，戴N95口罩，最後一名出疹者今監測期屆滿。據了解，安全起見，七名感染者將延長健康監測至少一周。

衛福部疾管署去年十二月廿五日公布這起少見的醫院麻疹群聚感染事件，一名越南境外移入個案至該醫院就醫，不料引發院內感染，共有三名女性護理師、一名女性清潔人員、一名女性醫師、一名陪病家屬、一名男性工務課人員確診感染。

上述七人於同月十四日至十九日間發病，十七日至廿一日出疹，發病者接受健康監測十八天。院方緊急召開因應會議，啟動全院員工接種計畫，共有一一四九人注射MMR疫苗。另要求全院員工在院內都需佩戴N95口罩，預防感染及傳染，儘管部分醫護抱怨，但為有效防堵傳染病，還是必須配合。該院最後一名染病員工健康監測日於今屆滿，但為求安全起見，院方再延長一周，請確診者繼續自我監測。

彰化縣衛生局表示，台灣自一九七八年起為幼兒注射麻疹混合疫苗，基本上五十一歲以下民眾應該都有抗體，麻疹疫苗保護效力約十五年，隨著時間增長減弱，只要注射過疫苗，即使感染也不至於重症。提醒五十一歲以上民眾，至醫院檢測抗體，若無抗體且有出國需求，可自費接種麻疹疫苗。