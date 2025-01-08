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麻疹足跡有北捷 北榮台大啟動感控

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
台北榮總設置警示系統，醫師於急診或門診收治有麻疹接觸史個案，電腦系統會跳出警示，提醒醫護人員。示意圖。圖／台北榮總提供
台北榮總設置警示系統，醫師於急診或門診收治有麻疹接觸史個案，電腦系統會跳出警示，提醒醫護人員。示意圖。圖／台北榮總提供

中部某醫院爆發麻疹群聚，接觸者曾造訪台北，北部多家醫院提高警覺，台北榮總急診室設置專區，隔離疑似感染個案等待檢驗，強烈要求急診醫護人員配戴N95口罩，如未接種麻疹疫苗，應盡速接種；台大醫院則將麻疹警示列入院內疫情通報。

台北榮總前院長張德明於臉書貼文，在門診曾遇到有麻疹接觸史個案，院內電腦系統立刻跳出警示，要他穿上隔離衣，戴N95口罩。

北榮院長陳威明表示，院內感染管制中心密切監控疫情，處於「高度警覺」，急診檢傷針對發燒、紅疹病人詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。遭懷疑感染個案，立即隔離等待檢驗，以保護其他急診患者的安全，進入隔離區的醫護人員都須穿全套防護衣、戴N95口罩，以防感染。

台大醫院醫務秘書陳彥元指出，台大醫院近期已將麻疹警示納入院內疫情通報，臨床醫師詢問患者病史時，若有發現接觸史、類似症狀，均需提高警覺，採取必要預防措施。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，許多幼兒於新冠疫情期間並未施打常規疫苗，加上這幾年國外旅遊頻繁，以致麻疹感染升溫。四十五歲以下民眾體內保護力年限已至，建議在國家疫苗充足的前提下，接種追加劑，才能有效防堵疫情。

陳秀熙強調，五歲以下幼兒為麻疹脆弱族群，容易引發肺炎，年節將至，密集接觸機率提升，麻疹傳染風險也將大增，建議列為優先接種疫苗族群。

此外，國外旅遊返台民眾需提高警覺，如有結膜炎、舌部斑點蔓延全身等症狀，務必立即就醫，主動告知旅遊史。

國衛院感染症與疫苗研究所長陳宜君指出，麻疹鑑別診斷困難，且傳染力超高，少數患者感染後引發腦炎，孩童則有死亡風險，最好的防治作法為廿至四十歲族群主動補打疫苗。

年逾卅歲備孕女性應避免感染麻疹病毒，不過，台北馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照提醒，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗一個月內不能懷孕，恐增加流產機率、畸形風險。

台大醫院 疫苗 麻疹

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