麻疹院內群聚增2例 匡列破3千人

麻疹群聚事件持續延燒，上周新增兩例本土個案，均與中部某醫院有關，分別為卅多歲男性陪病者、四十多歲男性看護，該起醫院群聚累計十六人確診，接觸者高達三一二三人，匡列人數創下五年來新高，監測期至一月廿三日。

國內累計33例 有四起群聚

上周另有五十多歲越南入境女性、卅多歲印度入境男性等兩例境外移入麻疹個案，疾管署發言人曾淑慧表示，去年迄今累計卅三例麻疹病例，年齡介於廿多歲至五十多歲，其中廿一例為國內感染病例（含四起群聚），另十二例為境外移入病例，感染國家分別為越南三例、馬來西亞及柬埔寨各二例、泰國及印度各一例，另航空器感染三例。

令人擔憂的是，上周四例確診個案中，其中三人於可傳染期間分別進出台北市、台中市及高雄市等公共場所，並搭乘大眾運輸高鐵、捷運。

其中卅多歲男子去年底至中部某醫院陪病，同房出現麻疹患者，被匡列後未遵守自主健康監測，仍在跨年期間南下高雄，直到一月二日就醫確診，目前已收治在負壓病房。

高市衛生局副局長潘炤穎說，該個案至診所就醫時，全身出疹、口腔出現麻疹典型柯氏斑，被診斷為麻疹，診所立即通報衛生局，緊急收治於高雄一家大型醫院負壓隔離病房。目前高雄麻疹疫情仍在可控範圍，尚無明顯擴散風險。

疫調顯示，該確診個案去年十二月底一連兩次南下訪友，足跡包括衛武營、彩虹市集、左營高鐵站、多個捷運站等，目前匡列一八五人自主健康管理，其中有五人出現疑似症狀，一人檢驗中、兩人持續自主監測，尚未排除確診可能。另有十六位民眾與個案搭乘同一班高鐵，累計共追蹤二○一人。

個案赴尾牙 匡列恐再暴增

台中市衛生局昨表示，一名北部麻疹確診個案於去年十二月廿八日曾搭乘台中捷運，另至烏日臻愛花園飯店參加尾牙，接觸人數多到無法匡列，提醒足跡重疊者務必落實自主健康監測。

曾淑慧提醒，被匡列為接觸者的民眾，必須自主健康管理十八天，期間每日早晚量體溫一次，詳實記錄體溫、活動史，以及是否出現疑似症狀，切勿輕忽或自行就醫，避免出入公共場所，並且確實佩戴口罩。

一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請盡速與衛生單位聯繫，經過安排後，戴口罩就醫，並告知接觸史。若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法可處六至卅萬元罰鍰。

曾淑慧提醒，醫療照護人員應落實感染管制措施，如工作內容或場所具暴露風險，且在十五年內未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ）疫苗，或未具有五年內麻疹陽性抗體檢驗報告者，建議佩戴Ｎ95口罩，降低感染風險。