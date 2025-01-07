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年菜常客「九孔」沒有9個孔 營養師揭攝取過量有1危害

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
海鮮「九孔」是鮑魚的種類之一，也是常被端上桌的熱門年菜。聯合報系資料照
海鮮「九孔」是鮑魚的種類之一，也是常被端上桌的熱門年菜。聯合報系資料照

今年春節將至，貝類海鮮「九孔」是常被端上桌的熱門年菜之一，含有豐富蛋白質、鐵、鋅、維生素等營養成分。不過董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，九孔不算常見的海鮮，若民眾秉持嚐鮮的心態，攝取過量，可能增加痛風危機。

許惠玉說，九孔是很好的蛋白質食物，有碳水化合物、脂肪等營養成分，隨著春節將至，成為家家戶戶端上桌的年菜之一，但比起螃蟹、蝦子而言，不算太常見的食物，有的民眾也因為一年吃不到幾次九孔，抱著嚐鮮的心態品嚐幾番，但若不小心吃太多，可能增加痛風的風險，此外有慢性病的患者也須留意攝取量。

農業部漁業署在臉書進一步指出，九孔的營養成分含製造血紅素、幫助紅血球攜帶氧氣，負責產生能量也能提高免疫力的鐵，及參與製造紅血球，維持神經、腸胃系統完整運作機制的維生素B12，還有促進發育和細胞再生、有關皮膚健康的維生素B2。

漁業署指出，冬季剛好是台灣東北角養殖九孔豐收的時節，盛產期從每年11月起到隔年4月，擄獲許多老饕的味蕾，不過「九孔」的名字雖然有「九」，但不代表所有的殼上都有9個孔，實際上會有7至10個不等的孔，而「九孔」的「九」是代表「多」的意思。

海鮮 漁業署 痛風 蛋白質

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