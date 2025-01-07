MBTI可窺見健康情況？ 身心科醫揭2人格易有壓力而失眠

時下五花八門的性格測試，成為年輕族群討論的熱門話題。不過身心科醫師洪櫻娟說，一般人在不同的情境下，可能會反映出不同類型的人格，並非絕對，其中內向型（I）與判斷型（J）人格，在日常生活中更容易有壓力，導致駝背、失眠等情況，腸道也較容易出狀況。

從南韓傳至台灣的MBTI（Myers-Briggs Type Indicator），是由美國作家凱薩琳（Katharine Cook Briggs）及其女兒伊莎貝爾（Isabel Briggs Myers）參照心理學家卡爾（Carl Gustav Jung）的學說為基礎，將性格的樣態區分成8個英文字母，包括E（外向）、S（實際）、T（思考）、J（判斷）、I（內向）、N（直覺）、F（情感）、感知（P），每4個字母組成一種人格，共有16種人格。

洪櫻娟說，直覺型（N）人格容易以第一印象決定對他人的觀感，生活上不拘小節、較能掌握抽象的概念或事物；實際型（S）人格偏好以觀察的結果、蒐集證據後再對他人下定論，生活上注重細節、較能掌握具體的概念或事物。情感型（F）人格較感性、注重感覺；思考型（T）人格較理性、注重邏輯。

洪櫻娟舉例，ESTJ的人格名為「競選者」，關鍵字有外向、實際、思考、判斷；INTJ 人格名為「建築師」，關鍵字有內向、直覺、思考、判斷。她強調，不同的情境下，會有不同的人格，影響因素包括場域，有的人在職場是外向型（E）人格，但在家庭中是內向型（I）人格，人生的不同階段與經歷的事件也有一定影響的成分。

洪櫻娟提到，內向型（I）人格在面對長時間的社交活動時，通常會感到精力耗竭；外向型（E）人格容易在缺乏互動和活動時感受到孤立壓力。判斷型（J）人格習慣按部就班，在計畫被打亂時容易感到焦慮；感知型（P）人格由於處事習慣保持彈性，可能在緊迫的期限中感到無助。

洪櫻娟說，內向型（I）與判斷型（J）人格在日常生活中更容易有壓力，導致駝背、失眠、注意力不集中和疲勞感，可建立規律的睡眠習慣、使用冥想和深呼吸等放鬆技巧，改善睡眠品質。另有國外研究證實，腸道菌群不僅影響消化系統，也參與情緒與壓力反應，若腸道健康不佳者，容易引起負面情緒；有負面情緒者，腸道也容易出狀況，也就是腸道與腦部的之間形成「腸腦軸線」失衡的情況。

洪櫻娟說，內向型（I）與判斷型（J）人格的舒壓方式極為重要，其中內向型（I）人格可能不像外向型（E）人格，偏好透過接觸他人與社交活動獲取身心能量，反而喜歡安靜的獨處，或不擅言詞，因此宜培養靜態活動，如琴棋書畫；判斷型（J）人格可學習適時保持彈性，不要規畫時程太緊密的行程，免得遇到突發狀況時措手不及。