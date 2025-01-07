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夫妻都得肺癌發生什麼事？ 蘇一峰驚：陪診兒子也在咳

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰說，民眾應重視健康檢查及癌症篩檢，以利及早發現、及早治療。本報資料照片
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰說，民眾應重視健康檢查及癌症篩檢，以利及早發現、及早治療。本報資料照片

衛福部最新公布國人十大癌症，「肺癌」位居首位，每年新發生人數約1.8萬人，死亡人數逾9000人。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰昨於臉書指出，門診收治一名六旬婦女，經X光健康檢查發現，肺部竟有3公分腫瘤，立即轉介外科安排手術治療，提醒民眾應重視健康檢查及癌症篩檢。

蘇一峰今受訪表示，經檢查該名患者為第一期肺癌，癌細胞尚未轉移，經詢問，患者沒有不舒服症狀，所幸經健檢發現肺癌，但患者卻是「心驚膽跳，嚇死了」，因為她的先生幾年前就是死於肺癌，發現時更已是末期合併肺積水，沒多久就離世了。

蘇一峰疑惑，夫妻兩人都得到肺癌，「這個家庭到底是發生了什麼事？」經詢問患者表示，先生是重度吸菸者，常在家中抽菸。蘇一峰說，過去不少研究指出，女性比男性更容易受到菸品的傷害，當暴露同樣的菸品，女性致癌風險高於男性，氣喘與呼吸道症狀也高於男性。

蘇一峰更發現，患者一旁的陪診兒子也咳嗽了起來，研判應是兒子從小吸二手菸，長大容易成為氣喘病人，可說是「家中一人抽菸、全家一起受害」。至於，會不會建議患者兒子也應進行檢查，他說，「可以建議陪診兒子進行檢查，但重要的是，兒子應先照顧好罹癌的媽媽」。

患者 肺癌 蘇一峰

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