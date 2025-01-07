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饗饗信義店「多人上吐下瀉」暫停營業！今夜全面清消

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗饗傳出多人上吐下瀉的情況。圖/擷取自饗饗粉絲頁
饗饗傳出多人上吐下瀉的情況。圖/擷取自饗饗粉絲頁

饗賓集團旗下的人氣自助餐「饗饗」，今日傳出多名顧客在1月5日於微風信義店用餐後，出現上吐下瀉的不適情況。饗賓集團在晚間發布聲明，指出將於1月7日晚間至1月8日進行清消作業，並會配合政府政策，釐清事件原因。

饗賓集團聲明指出，今日接獲顧客通報，回饋 1 ⽉ 5 ⽇於饗饗信義店⽤餐後⾝體不適的情形，本公司嚴謹看待顧客的⽀持信賴，於 1 ⽉ 7 ⽇積極配合政府⾷安政策，釐清事件可能的原因，並⽴即改善衛⽣局所提點的事項；同時亦即刻展開顧客關懷聯繫⾏動，蒐集更詳細的體驗經驗，並慎重表達本公司的重視⼼意。

聲明並表示，饗賓多年來堅持每⽇每餐期投以⾼規格的⾷安與清潔管理，⾯對此事件所帶來的顧客關切，主動於 1 ⽉ 7 ⽇晚上⾄ 1 ⽉ 8 ⽇中午進⾏⾃主查核與全⾯性清消作業，對於此異動所影響的顧客⽤餐⾏程，我們深感抱歉，餐廳團隊已積極聯繫與提供最適切的安排。

饗賓始終堅持⾷安、堅持品質，我們會繼續精益求精，守護顧客安⼼美好的⽤餐體驗。如顧客有聯繫需求，敬請可使⽤服務專線（03) 332-1000 ext.525，我們將有專責團隊為您服務。

吃到飽 食安 餐廳 饗饗

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