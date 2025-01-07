饗饗疑似食物中毒 業者：配合調查立即改善

知名自助餐INPARADISE饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件。業者今天指出，積極配合政府食安政策，釐清事件可能的原因，並立即改善台北市衛生局所提點的事項。

有民眾在INPARADISE饗饗微風信義店Google地圖上評論，提到在5日用餐後，出現嘔吐、拉肚子等症狀，台北市衛生局今天表示，已接獲醫院通報9人在5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查。

對此，饗賓餐飲集團發布聲明表示，今天饗賓集團接獲顧客通報，回饋1月5日於饗饗信義店用餐後身體不適的情形，嚴謹看待顧客的支持信賴，於1月7日積極配合政府食安政策，釐清事件可能的原因，並立即改善衛生局所提點的事項。

饗賓餐飲集團指出，同時亦即刻展開顧客關懷聯繫行動，蒐集更詳細的體驗經驗，並慎重表達重視心意。

饗賓餐飲集團表示，多年來堅持每日每餐期投以高規格的食安與清潔管理，面對此事件所帶來的顧客關切，將主動於1月7日晚上至1月8日中午進行自主查核與全面性清消作業，對於此異動所影響的顧客用餐行程，深感抱歉，餐廳團隊已積極聯繫與提供最適切的安排。

饗賓餐飲集團表示，如顧客有聯繫需求，可使用服務專線（03）332-1000 ext. 525，將有專責團隊為顧客服務。