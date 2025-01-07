饗饗疑似食物中毒 業者：配合調查立即改善
知名自助餐INPARADISE饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件。業者今天指出，積極配合政府食安政策，釐清事件可能的原因，並立即改善台北市衛生局所提點的事項。
有民眾在INPARADISE饗饗微風信義店Google地圖上評論，提到在5日用餐後，出現嘔吐、拉肚子等症狀，台北市衛生局今天表示，已接獲醫院通報9人在5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查。
對此，饗賓餐飲集團發布聲明表示，今天饗賓集團接獲顧客通報，回饋1月5日於饗饗信義店用餐後身體不適的情形，嚴謹看待顧客的支持信賴，於1月7日積極配合政府食安政策，釐清事件可能的原因，並立即改善衛生局所提點的事項。
饗賓餐飲集團指出，同時亦即刻展開顧客關懷聯繫行動，蒐集更詳細的體驗經驗，並慎重表達重視心意。
饗賓餐飲集團表示，多年來堅持每日每餐期投以高規格的食安與清潔管理，面對此事件所帶來的顧客關切，將主動於1月7日晚上至1月8日中午進行自主查核與全面性清消作業，對於此異動所影響的顧客用餐行程，深感抱歉，餐廳團隊已積極聯繫與提供最適切的安排。
饗賓餐飲集團表示，如顧客有聯繫需求，可使用服務專線（03）332-1000 ext. 525，將有專責團隊為顧客服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言