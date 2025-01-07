快訊

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

饗饗疑似食物中毒 業者：配合調查立即改善

中央社／ 台北7日電

知名自助餐INPARADISE饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件。業者今天指出，積極配合政府食安政策，釐清事件可能的原因，並立即改善台北市衛生局所提點的事項。

有民眾在INPARADISE饗饗微風信義店Google地圖上評論，提到在5日用餐後，出現嘔吐、拉肚子等症狀，台北市衛生局今天表示，已接獲醫院通報9人在5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查。

對此，饗賓餐飲集團發布聲明表示，今天饗賓集團接獲顧客通報，回饋1月5日於饗饗信義店用餐後身體不適的情形，嚴謹看待顧客的支持信賴，於1月7日積極配合政府食安政策，釐清事件可能的原因，並立即改善衛生局所提點的事項。

饗賓餐飲集團指出，同時亦即刻展開顧客關懷聯繫行動，蒐集更詳細的體驗經驗，並慎重表達重視心意。

饗賓餐飲集團表示，多年來堅持每日每餐期投以高規格的食安與清潔管理，面對此事件所帶來的顧客關切，將主動於1月7日晚上至1月8日中午進行自主查核與全面性清消作業，對於此異動所影響的顧客用餐行程，深感抱歉，餐廳團隊已積極聯繫與提供最適切的安排。

饗賓餐飲集團表示，如顧客有聯繫需求，可使用服務專線（03）332-1000 ext. 525，將有專責團隊為顧客服務。

衛生局 食安 饗饗

延伸閱讀

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒下午遭停業 記者今晚直擊還在供餐

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

美食名店出包？饗饗信義店驚傳「多位顧客上吐下瀉」 官方緊急回應了

台中市「萊克多巴胺零檢出」比中央還嚴 食安自治條例條文無效確定

相關新聞

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒下午遭停業 記者今晚直擊還在供餐

饗饗微風信義店近日發生疑似食物中毒事件，北市衛生局今接獲醫院通報9人就醫，下午已要求業者停業，今日不得再供應晚餐。然而，...

和運公司iRent遭疑蒐集個資給關係企業 交通部明派員行政檢查

消基會今天召開記者會指出，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，分享及利用對象...

我全都要！和運公司iRent個資連配偶都蒐集 消基會質疑違法應刪除

消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，範圍過大，分享及利用對象...

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

饗饗微風信義店傳出疑似食物中毒事件，多名消費者上吐下瀉，就醫掛急診。北市衛生局今表示，今接獲醫院通報9人用餐後不適就醫，...

iRent蒐個資供母企業用 消基會控違法

「在iRent蒐集的個資，不能全部分享給所有和泰的關係企業！」消基會7日召開記者會，批評iRent讓消費者租車，卻規定要接受母企業和泰公司，「如不接受，便不能成為會員，完成租用手續」，認為此有違反《民

年輕人憂抗體不足染麻疹 醫：年逾30歲備孕女應打疫苗

國內爆發麻疹風暴，人人自危。衛福部疾管署今天公布，中部醫院麻疹群聚事件新增2例確診者，分別為醫院相關陪病者及看護，累計確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。