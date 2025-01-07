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扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

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扯！饗饗微風信義店疑食物中毒下午遭停業 記者今晚直擊還在供餐

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
饗饗微風信義店近日發生疑似食物中毒事件，北市衛生局今下午已要求業者停業，記者晚間8點多前往卻發現仍在營業。記者林佳彣／攝影
饗饗微風信義店近日發生疑似食物中毒事件，北市衛生局今下午已要求業者停業，記者晚間8點多前往卻發現仍在營業。記者林佳彣／攝影

饗饗微風信義店近日發生疑似食物中毒事件，北市衛生局今接獲醫院通報9人就醫，下午已要求業者停業，今日不得再供應晚餐。然而，記者今日晚間8點多前往發現，該店仍持續營業，櫃檯人員對於停業一事稱不知情，衛生局稽查並做成紀錄，將依食安法處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局今接獲醫院通報，有9人於1月5日至知名自助餐信義店用餐後，1月6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，並至醫院就醫。因醫院通報就醫人數超過6人，衛生局已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程及食安法第41條要求停業。

記者今日晚間8點30分前往饗饗微風信義店，發現仍在營業中，詢問櫃台人員有關停業一事，對方表示不知情，未接獲公司相關通知。期間陸續有不少消費者用完餐離開，有民眾與公司同事一起來，自己第一次來吃，覺得食材滿新鮮，也有吃熟的干貝，但聽聞該店被要求停業，相當訝異。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局今日下午已將停業公文送達饗賓餐旅集團，業者應於收到公文即刻停業，今日晚餐已不能供應；衛生局稽查員前往稽查並已做成紀錄，後續將依食安法第47條經命暫停作業而不遵行，處3萬至300萬元罰鍰。

食安法第47條也指出，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

另外，衛生局今日前往稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成，期屆複查如不符合規定將依違反安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，衛生局採樣環境、人體檢體各4件，檢驗結果最快1至2周後出爐。

北市衛生局今日前往稽查饗饗微風信義店，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日前往稽查饗饗微風信義店，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日前往稽查饗饗微風信義店，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日前往稽查饗饗微風信義店，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成。圖／北市衛生局提供

衛生局 食安 食材

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