扯！饗饗微風信義店疑食物中毒下午遭停業 記者今晚直擊還在供餐

饗饗微風信義店近日發生疑似食物中毒事件，北市衛生局今接獲醫院通報9人就醫，下午已要求業者停業，今日不得再供應晚餐。然而，記者今日晚間8點多前往發現，該店仍持續營業，櫃檯人員對於停業一事稱不知情，衛生局稽查並做成紀錄，將依食安法處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局今接獲醫院通報，有9人於1月5日至知名自助餐信義店用餐後，1月6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，並至醫院就醫。因醫院通報就醫人數超過6人，衛生局已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程及食安法第41條要求停業。

記者今日晚間8點30分前往饗饗微風信義店，發現仍在營業中，詢問櫃台人員有關停業一事，對方表示不知情，未接獲公司相關通知。期間陸續有不少消費者用完餐離開，有民眾與公司同事一起來，自己第一次來吃，覺得食材滿新鮮，也有吃熟的干貝，但聽聞該店被要求停業，相當訝異。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局今日下午已將停業公文送達饗賓餐旅集團，業者應於收到公文即刻停業，今日晚餐已不能供應；衛生局稽查員前往稽查並已做成紀錄，後續將依食安法第47條經命暫停作業而不遵行，處3萬至300萬元罰鍰。

食安法第47條也指出，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。