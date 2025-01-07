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和運公司iRent遭疑蒐集個資給關係企業 交通部明派員行政檢查

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
消基會質疑和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。本報資料照
消基會質疑和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。本報資料照

消基會今天召開記者會指出，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法。對此，交通部表示，明將至和運公司辦理行政檢查，查核其租車填寫資料項目及內容是否有違反個資法相關規定，再依法令規定辦理。

消基會今表示，消費者租用iRent汽車，就必須接受和運公司片面的霸王條款，將個資交給多個關係企業分享，質疑此一行為不僅霸道、且有違法之嫌，呼籲主管機關交通部應正視企業廣搜消費者個人資料的灰色地帶，維護消費者權益。

對此，交通部指出，有關IRent霸王條款對消費者極為不利，消基會認已違法一案，交通部已責請轄區主管，公路局台北市區監理所立即於明天由運管、政風、資訊人員，會同局本部資訊室、委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所，至和運公司辦理行政檢查，查核其租車填寫資料項目及內容是否有違反個資法相關規定，再依法令規定辦理。

交通部 個資 消費者

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