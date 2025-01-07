快訊

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

反轉？陸男星泰緬邊境失聯 機場接送司機曝「疑點」：不像被迫或被綁架

藝術家林惺嶽辭世 作品留總統府台灣虹廳

中央社／ 台北7日電

藝術家林惺嶽今天凌晨辭世，享壽87歲。總統府台灣虹廳懸掛2幅作品就是是林惺嶽的「國鳥駕到」與「天佑花蓮」，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部長李遠得知消息後深表哀悼與敬意，並透過新聞稿指出，林惺嶽不僅是畫家，更是美術教育、文化評論與藝術史研究的集大成者。林惺嶽對台灣風景意境的細緻描繪，為台灣本土意象留下深刻印記。

林惺嶽1939年出生於台中市，1965年畢業於台灣省立師範大學藝術系（今國立台灣師範大學美術系）。畢業後，他曾先後於彰化縣伸港國中與嘉義縣私立協同高中任教，並在課餘專心於繪畫創作，逐漸形成獨特的超寫實主義畫風。

1975年，林惺嶽前往西班牙，透過畫遊增進繪畫技藝，也策劃與西班牙藝術家的交流展，為文化外交奠定重要基礎；在藝術史領域，他也投入心血進行台灣美術史書寫。

如林惺嶽曾於1986年發表「台灣美術風雲40年」，並於1991年參與藝術家出版社「台灣美術全集」籌備，1997年發表「渡越驚濤駭浪的台灣美術」，為建構台灣美術史作出先驅性貢獻。

在繪畫方面，林惺嶽從超現實主義及魔幻寫實風格出發，逐步將西方現代主義元素在地化，並透過作品表達對家鄉的情感，2019年獲得第41屆吳三連獎藝術－西畫類獎項、2024年獲得海洋委員會「海洋文化獎」。

林惺嶽代表作品包括「龜山島」、「東北角海岸」及「濁水溪」等，皆以台灣風景為主題，展現他對台灣土地與自然景觀的深厚情感。多幅畫作如「木瓜觀音」、「歸鄉」、「寧靜的山谷」等，分別由國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館典藏。

藝術家 高雄市立美術館

延伸閱讀

郭源元桃園現蹤 與憨兒共同繪畫推廣年節禮盒700份待售

鹽水街頭變身戶外美術館！「漫月美行動」18件裝置藝術看不完，還有月之美術館「巨大兔娃」等你來

高美館30週年壓軸展！《潮壤相接》探尋人與環境的共生關係

獲選紐約駐村藝術家 鄭宜欣：創作生涯的重要一步

相關新聞

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒下午遭停業 記者今晚直擊還在供餐

饗饗微風信義店近日發生疑似食物中毒事件，北市衛生局今接獲醫院通報9人就醫，下午已要求業者停業，今日不得再供應晚餐。然而，...

和運公司iRent遭疑蒐集個資給關係企業 交通部明派員行政檢查

消基會今天召開記者會指出，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，分享及利用對象...

我全都要！和運公司iRent個資連配偶都蒐集 消基會質疑違法應刪除

消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，範圍過大，分享及利用對象...

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

饗饗微風信義店傳出疑似食物中毒事件，多名消費者上吐下瀉，就醫掛急診。北市衛生局今表示，今接獲醫院通報9人用餐後不適就醫，...

iRent蒐個資供母企業用 消基會控違法

「在iRent蒐集的個資，不能全部分享給所有和泰的關係企業！」消基會7日召開記者會，批評iRent讓消費者租車，卻規定要接受母企業和泰公司，「如不接受，便不能成為會員，完成租用手續」，認為此有違反《民

年輕人憂抗體不足染麻疹 醫：年逾30歲備孕女應打疫苗

國內爆發麻疹風暴，人人自危。衛福部疾管署今天公布，中部醫院麻疹群聚事件新增2例確診者，分別為醫院相關陪病者及看護，累計確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。