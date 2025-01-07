饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

饗饗微風信義店傳出疑似食物中毒事件，多名消費者上吐下瀉，就醫掛急診。北市衛生局今表示，今接獲醫院通報9人用餐後不適就醫，已依法要求業者停業；民眾共食食材包含生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，採樣環境與人體檢體共8件，檢驗結果最快1周後出爐。

饗饗現有北市微風信義店、新北新莊店，中餐、下午茶、晚餐每人至少千元起跳，再加10％服務費。然而，微風信義店卻傳出多人疑似食物中毒，Google評論更出現不少消費者用餐後反映，有人1月4日下午用完餐後，出現上吐下瀉，1月5日半夜開始不舒服噁心想吐，但更多的是1月5日。

有人指出，1月5日全家6個人中午用餐，家人隔天中午過後陸續上吐下瀉、發燒發冷，就醫掛急診，醫院採集糞便檢體送衛生局檢驗並通報，6人有4人吃出問題，直言原以為高級自助餐的食安應該OK，結果全家開心聚餐，回到家卻上吐下瀉、虛脫無力，全部請病假休養，直呼糟糕的體驗。

其他消費者大多是同一天1月5日出現症狀，有民眾一家5口訂位吃下午茶，全出現腸胃炎症狀、上吐下瀉，要求業者加強食材新鮮度品質；有人稱和友人吃完下午茶後，隔天起一直吐、拉肚子，只好掛急診；有人昨掛急診打點滴才稍微好轉，今天仍高燒、頭暈中；有人吃完下午茶，隔天急性腸胃炎，嘔吐8次又拉肚子。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局今接獲醫院通報，有9人於1月5日至知名自助餐信義店用餐後，1月6日起陸續發生噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食品中毒症狀，並至醫院就醫。

林冠蓁說，因醫院通報就醫人數超過6人，已依疑似食品中毒通報調查採樣標準作業流程及食品安全衛生管理法第41條要求停業，該業者需向衛生局提出復業申請、完成從業人員4小時教育訓練及相關改善措施後，並經衛生局審查同意暨複查合格始准復業。

她指出，衛生局今日前往稽查，查獲冰箱食材未覆蓋及部分牆面不潔，責令1月10日前改善完成，期屆複查如不符合規定將依違反安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

林冠蓁提到，就醫民眾共食食材有生魚片、生蠔及干貝，因已無同批食材，採樣環境、人體檢體各4件，檢驗結果最快1至2周後出爐，如符合食品中毒病因物質及原因食品將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。