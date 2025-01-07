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台北國際書展2/4登場 吉本芭娜娜、蔡康永現身對談

中央社／ 台北7日電

2025台北國際書展將於大年初7（2月4日）登場，這屆最大亮點為日本人氣作家吉本芭娜娜與知名主持人蔡康永對談，享譽全球的漫畫家朱德庸也將在書展舉行新書分享會。

甫於去年獲得美國國家圖書獎的作家楊双子與譯者金翎，也將在書展開幕首日於世貿一館主題廣場，以「翻譯是原作的旅行－從臺灣漫遊錄到TaiwanTravelogue」為題進行對談。

今年書展主題定為「閱讀異世界」，主題國為義大利。台北書展基金會今天在台北記憶倉庫舉行記者會，包括文化部人文及出版司長楊婷媜、台北書展基金會董事長吳韻儀、國立台灣文學館館長陳瑩芳、獨立出版聯盟理事長陳夏民等人出席。

楊婷媜致詞表示，這次書展活動豐富，包括童書區、數位學習區、漫畫輕小說區、文學書區、外文書區、國際書區、綜合書區、讀字公民書區等8大主題館，盼民眾可以從中享受閱讀樂趣。

楊婷媜特別鼓勵年輕人持文化幣逛書展，文化部除了持續去年16至22歲青年持文化幣進場可享免費參觀優惠，今年元旦開始，13至15歲國中生也能領到600點文化幣，鼓勵讀者把握機會新年選購一波好書，迎向閱讀異世界。

台北書展基金會執行長王秀銀接受中央社記者訪問表示，今年書展大咖作家雲集，國內除了蔡康永、朱德庸之外，還有張大春、謝哲青、吳若權、張西等人，藝人及人氣明星則有曾寶儀及周思齊。

王秀銀表示，每年書展開放學校師生團體報名的「寒假趣書展」活動，今年已有169個單位共5007名師生及家長報名，其中一般團體127個，偏鄉補助團體42個。由於報名已在去年底截止，有興趣的學校團體可直接到書展現場報名。

2025台北國際書展將於2月4日至9日舉行，地點在台北世貿一館。

台北國際書展 台灣文學 文化幣

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