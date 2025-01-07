國台交青年音樂創作競賽 廖子堂抱走大獎30萬

國立台灣交響樂團舉辦的「新樂．星躍」2025 NTSO青年音樂創作競賽決賽結果揭曉，由台師大音樂系碩士班作曲新秀廖子堂以作品「熬．翔」獲青睞，拿下第1名，授權金新台幣30萬元。

根據國台交今天發布的新聞稿，國立維也納音樂與表演藝術大學（MDW）畢業的單體安以「群靈」獲得第2名及觀眾票選獎，可得到授權金15萬元。台中市立台中家事商業高級中等學校專任教師周潤瑩以創作「念唸．唸念」則獲得第3名，授權金10萬元。

佳作暨團員票選獎則由目前就讀國立清華大學化學工程學系碩士班的趙繼群以「招請」拿下，兩項獎項授權金共計8萬元。

國台交代理團長林麗如表示，國台交歷任團長如蔡繼琨、史惟亮等都是作曲家出身，國台交也持續重視台灣音樂創作，從2008年開始至今，推動競賽以及徵曲音樂會，也成為台灣作曲發展的重要搖籃。

這次評審團包括特別從奧地利專程回台的評審團主席施捷，與在國內各大音樂學院任教的呂文慈、連憲升、張曉雯、謝宗仁及這次擔任決賽音樂會指揮、評審的范楷西，還有自凌晨開始在美國連線參與的作曲家陳士惠。

施捷表示，這次入圍樂作可以看出青年作曲家們以音符譜出人生經驗體悟，也期望未來可以看到大家更多不同面向的作品。

指揮完4部樂作的范楷西觀察，「熬．翔」不僅有很多大膽嘗試，樂曲每個段落層次分明，各聲部細節處理也相當完整；「群靈」在速度及配器聲響變化上有對比；「念唸．唸念」的聲部織度細膩，在中段加入木魚帶入了宗教感；「招請」運用賽夏族傳統音樂元素，重複性的節奏加重金屬元素，相當豐富。

國台交表示，這次決賽參賽者除了獲得授權金外，4首作品日後也將由國台交出版和發行。