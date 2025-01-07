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iRent蒐個資供母企業用 消基會控違法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「在iRent蒐集的個資，不能全部分享給所有和泰的關係企業！」消基會7日召開記者會，批評iRent讓消費者租車，卻規定要接受母企業和泰公司，「如不接受，便不能成為會員，完成租用手續」，認為此有違反《民法》、《消保法》等疑慮，且個資會流傳到和泰32家關係企業，且填寫個資眾多，已顯失衡且非必要。

蒐集個資範圍太廣

消基會董事長鄧惟中表示，iRent共享汽機車的「隱私權條款」顯示，和運公司蒐集的個人資料類別：包括但不限於姓名、出生年月日、行動電話、e-mail、戶籍地址及聯絡地址、性別、國籍、身分證、護照、駕照、來台許可證、相片、電子簽名檔、信用卡及銀行存摺影本資訊等，蒐集的個資範圍實在應用太廣，並不妥。

祕書長陳雅萍說，消費者的個人資料透過和運公司無償分享及利用的對象，「包括：和運公司、和泰汽車股份有限公司及其關係企業等，目前和泰旗下32家都可以使用消費者的所有個人資料，而租用iRent汽車若不接受相關個資條款，便不能成為會員、完成租用手續，如此實在霸道，且有違法之嫌。

霸王條款欺負消費者

「個資應該一家家公司授權，不能所有關係企業一起適用！」消基會監察人卓政宏指出，和泰這樣作恐違反《民法》第247條之1、《消費者保護法》第12條規定，且要求性別、國籍、身分證、護照、駕照、來台許可證等個資已有失衡且非必要，違反平等互惠原則。

「若一次要這麼多個資，若出現外洩事件，後果恐難以想像！」消基會批評說，企業藉經營之便蒐集過多且超出使用目的之個資，若外洩也非單一企業所能負擔，最後的損害及風險仍是由消費者承擔，而且也經常得接受關係企業間的行銷騷擾。他們呼籲和運公司應立即刪除該不平等契約條款，還消費者清靜空間。

另外，消基會也呼籲消費者，面對企業無止盡的索要消費者個資，應勇於說不，或是積極申訴、檢舉；主管機關應正視企業廣搜消費者個人資料的灰色作業區塊，導正企業非法蒐集、使用和利用消費者個資情事，以維護消費者權益。

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個資 消費者 關係

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