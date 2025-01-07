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年輕人憂抗體不足染麻疹 醫：年逾30歲備孕女應打疫苗

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，麻疹疫情期間，孕婦應遠離公共場所、醫院等高感染風險及人潮密集場所，避免感染麻疹；示意圖。圖／123RF
台北馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，麻疹疫情期間，孕婦應遠離公共場所、醫院等高感染風險及人潮密集場所，避免感染麻疹；示意圖。圖／123RF

國內爆發麻疹風暴，人人自危。衛福部疾管署今天公布，中部醫院麻疹群聚事件新增2例確診者，分別為醫院相關陪病者及看護，累計確診16例，目前衛生單位已掌握接觸者共3123人，為5年來麻疹群聚匡列最多人數。

麻疹疫情爆發後，許多年輕人憂體內抗體不足，考慮是否接種麻疹疫苗。台北馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，年輕族群避免感染麻疹，以30、40歲備孕女性最為重要，打算懷孕的女性，不反對接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR)，以預防麻疹、德國麻疹，但接種疫苗後，一個月內不能懷孕。

黃閔照指出，接種疫苗後，如不小心懷孕，會增加胎而流產、胎死腹中，甚至是畸形的風險，此時要不要繼續懷孕，必須與醫師進行討論；一般來說，胎兒在發育初期，受到疫苗的影響較大，12周後的影響比較小，而生產時麻疹會不會傳染給新生兒也必須注意。

黃閔照說，麻疹為透過飛沫傳染，傳染力強，戴口罩也很難阻絕，但過去較未出現具規模的流行，大家比較少重視麻疹，提醒女性懷孕初期感染麻疹，將有胎死腹中風險，建議孕婦應遠離公共場所、醫院等高感染風險及人潮密集場所，如果家中有人曾接觸麻疹患者，也應隔離一下較為安全，當孕婦感染麻疹，務必要積極治療，避免引發重症。

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