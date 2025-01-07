外交部領務局旅安有獎徵答1/9開跑 可抽限量波鴿紅包組

農曆春節假期即將到來，外交部領事事務局9日到14日特別舉辦「祥蛇賀歲，波鴿迎春送紅包禮」旅外安全宣導有獎徵答活動，提醒民眾注意旅外安全事項及外交部旅外急難救助機制。

外交部晚間發布新聞稿指出，領務局於9日至14日辦理LINE官方帳號旅安有獎徵答活動，凡於LINE上參加有獎徵答並且答對題目的民眾，就有機會抽到領務局的限量「波鴿迎春紅包禮盒組」，還有幸運兒可以額外獲得「波鴿盥洗包」（限量40組）或「波鴿頸枕」（限量10組），上述禮品限寄送台澎金馬地區。

領務局同時亮相今年的「波鴿迎春紅包禮盒組」，由波鴿家族帶來新春好兆頭為設計，一組包含3個紅包袋及1幅春聯，外包裝還能作為桌曆，希望收到禮盒的民眾都能平安快樂、心想事成。

外交部說明，14日至16日期間，民眾只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦事處申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費，就可以憑繳費收據領取波鴿紅包禮盒組，一人一份，每日限量，送完為止。

外交部提及，另外，14日上午9時至12時在領務局大廳也將舉辦春節旅外安全宣導活動，有精彩表演、旅安有獎徵答、互動遊戲及現場造型氣球贈送活動，也有多項精美小禮物可參與領取。