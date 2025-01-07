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「弱勢家庭圍爐」尚缺經費 Ozone認購年菜為受暴家庭送暖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
彭園餐廳連續５年支持弱勢家庭圍爐計畫，讓大小朋友可以享用暖心大餐。圖／現代婦女基金會提供
彭園餐廳連續５年支持弱勢家庭圍爐計畫，讓大小朋友可以享用暖心大餐。圖／現代婦女基金會提供

農曆春節即將到來，對於許多人來說，這是一年中最溫馨的時刻。然而對於一些受暴家庭而言，卻是令他們感到格外艱辛與孤獨的時刻。為了給予這些家庭更多支援，現代婦女基金會長年推動「弱勢家庭圍爐計畫」，今年更攜手人氣團體Ozone擔任1月份公益大使，以實際行動匯聚社會愛心，除率先認購多套愛心年菜，因目前圍爐活動與未來服務經費仍有缺口，Ozone也呼籲社會大眾捐款支持，成為受暴家庭堅實後盾。

現代婦女基金會說，台灣每年超過16萬件家暴通報，許多婦女與孩子處於暴力與貧窮的雙重困境，平日已過著三餐不繼的生活，過年更成為一種煎熬，奢望為孩子添盤年菜，但大多都是和平常一樣吃個便當度過。為此，現代婦女基金會發起「弱勢家庭圍爐計畫」，至今邁入第15年，累計幫助超過4400個弱勢家庭感受年節的溫暖。

長期受家暴的瑩瑩，帶著六歲的女兒逃離家後，面臨著艱困的生活。初次參加圍爐活動時，她一度感到不安，擔心無法融入。然而，當晚的活動溫暖了她的心，「那種彼此相視而笑、相互理解的神情，讓人難以忘懷。看著其他人分享復原的經驗，我感受到生命的力量與彼此的連結。我知道不論我們的生命發生過什麼、生活有哪些難關，此時此刻，我們都可以暫時放下，好好的享受當下這頓豐盛美好。」

連續五年全力支持弱勢家庭圍爐計畫的彭園餐廳，今年特別選在全新落成的新店館，為弱勢家庭精心準備年夜飯佳餚，並提供溫馨舒適的用餐環境，讓受助家庭在節慶氛圍中感受尊重與溫暖。彭園會館董事長彭鐵誠表示，希望透過每一道年菜傳遞幸福與希望，讓受助家庭明白，無論面對什麼挑戰，他們並不孤單。

當溫馨的年夜飯畫下句點，這些受暴家庭的故事卻未完待續。他們仍努力走出暴力的陰影，重建生活的希望。現代婦女基金會說，目前圍爐活動與未來服務經費仍有缺口，Ozone與現代婦女基金會誠摯邀請社會大眾捐款支持，幫助社工在今年能持續提供專業協助與陪伴，成為受暴家庭堅實的後盾，讓他們知道自己並不孤單。您的每一份支持，都是溫暖的力量，陪伴他們走過艱難，迎向新生。活動詳情請見活動網站https://love.38.org.tw/，或致電02-2391-7133分機83。

年菜 弱勢家庭 現代婦女基金會

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