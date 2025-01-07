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台日機場合作入境事先確認作業 16航線入境日本更快速

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅客可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間，圖為2024年現場作業情況。圖／機場公司提供
旅客可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間，圖為2024年現場作業情況。圖／機場公司提供

疫後赴日旅客大增，為縮短通關時間，桃園機場公司將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月16日至2月12日止，搭乘四大國籍航空16條航線、預計134個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間。

桃園機場公司表示，「台日機場入境事先確認」作業於去年初寒假及春節期間辦理，吸引許多旅客參與，旅客在適用航班櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

機場公司指出，今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航共有16條航線、預計134個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松等機場之外，今年更增加岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場。

機場公司說，「台日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本。

機場公司表示，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內) 的特定航班旅客，於班機起飛前30分鐘停止受理。辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，也可選擇登入VJW操作並出示畫面確認。

日本 桃園機場

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