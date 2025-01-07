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四接環評在即 民團再表態反對 台電回擊了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
協和電廠改建四接案環評在即，民團再度表態反對，台電聲明，永續能源本來就有推動，但無法解北部用電燃眉之急。圖／聯合報系資料庫
協和電廠改建四接案環評在即，民團再度表態反對，台電聲明，永續能源本來就有推動，但無法解北部用電燃眉之急。圖／聯合報系資料庫

民團7日再赴環境部陳情，呼籲以節能、儲能、再生能源、能源管理等「四能」取代「四接」，台電回應表示，永續能源本來就在推動，但無法解北部用電燃眉之急。

攸關協和電廠更新改建計畫的第四天然氣接收站環評最快農曆年前安排初審，環團持續表態反對四接計畫。台電表示，減煤、去油、少空汙，並維持穩定供電是首要目標，反對天然氣實質等於「不發電、不供電、不換油、不換煤」的「四不立場」。隨著北東電網內機組陸續除役，預估供需缺口將達470萬瓩，台電呼籲各界正視北北基未來用電需求，勿持四不立場反對四接，實現穩定供電與環境永續的雙贏目標。

有關民團質疑協和環評書內記載的硫氧化物排放值，台電說明，天然氣本身幾乎不含硫份，因此燃燒後所排出的硫氧化物幾乎為零，台電實際檢測各新設燃氣機組的煙氣排放所含硫氧化物，幾乎量測不到數值。

台電表示，由於環評制度要求開發單位須採最嚴苛情境進行環境影響評估，因此台電以所購買天然氣合約規定含硫量最大值每標準立方公尺含硫量35毫克，推估硫氧化物排放濃度為0.8ppm，估算的硫氧化物年排放總量為242.7噸，此為最大排放量，僅作為環評管制依據，但實際排放的量測值近乎為零。

台電表示，天然氣發電具備低碳的優點，能配合再生能源快速升降載，已被全球各國視為能源轉型過程中重要的橋接能源，「特定人士堅決反對天然氣發電，對於台灣邁向2050淨零排放並無實質正面影響」。

台電強調，協和電廠推動「以氣換油」，除了滿足北東電網內用戶用電需求，也可減少96%的空汙排放、52%的溫室氣體排放，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡。

台電 四接 環評

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