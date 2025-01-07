台安醫院長泌尿科專家陳欣宏接任 盼Y世代接棒

台安醫院創院70年，今天院長一職從黃暉庭手中交棒給教研副院長、泌尿科專家陳欣宏，新任院長肩負「剛強壯膽」的祝福，盼培養年輕世代領導階層，順利傳承Y世代。

台安醫院前身台安療養院於1949年由上海遷來台北，1955年3月28日正式揭幕並改名為台灣療養醫院，1986年更名為台安醫院。今天上午在院長交接儀式上，黃暉庭提到，台安醫院70年來獲得無數榮耀，他將剛強壯膽（be courageous）作為祝福，讓接下院長重責的陳欣宏愛護部屬繼續往前進。

陳欣宏在致詞時也表達對於台安醫院未來發展的規劃與期許，他說，讓嬰兒潮世代順利傳承到Y世代團隊是首要任務之一，透過培養年輕世代領導階層，讓世代傳承成為常態，部門管理採用垂直管理、水平分工，期待未來能夠打造一個更公平、更有效率的職場環境。

根據台安醫院醫師資料，陳欣宏畢業於台北醫學大學、台灣大學公共衛生研究所，專長是男性前列腺疾病診斷及微創手術等，在台安醫院任職超過30年，歷經泌尿科主任、外科部主任、教研副院長等職，醫療經歷豐富從未間斷過。