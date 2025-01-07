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桃機夥伴永續行動競賽 長榮空廚榮獲企業組特優獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮空廚以減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」的企業組特優獎，現場桃園機場公司范孝倫總經理（左）頒獎，由長榮空廚柯金成董事長（右）代表受獎。圖／長榮空廚提供
長榮空廚以減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」的企業組特優獎，現場桃園機場公司范孝倫總經理（左）頒獎，由長榮空廚柯金成董事長（右）代表受獎。圖／長榮空廚提供

桃園機場為了鼓勵機場夥伴持續推動節能減碳工作，共同提升能源使用效率，舉辦「機場夥伴永續行動競賽」，並從企業組中遴選出1組特優、2組優勝，及5組佳作。長榮空廚透過「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，共成功減碳804公噸，榮獲企業組特優獎，也是唯一榮獲特優獎的空廚業者。

長榮空廚表示，獲獎項目中的「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」，是在興建航勤北路的長榮廠時，便開始規劃於廠房屋頂設置太陽光電綠能發電系統，另外一項「設備運作策略調整之回收水再生方案」，則是透過耗資1億7千萬元建置的污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等。

長榮空廚指出，歡慶長榮空廚30周年之際，也持續關注企業永續，於2024年11月重新認證TOSHMS（台灣職業安全衛生管理系統），同時通過ISO45001（職業安全衛生管理系統）的擴大審查，雙重驗證保障公司同仁的工作安全與健康。

除此之外，也前瞻規劃「作業區照明更換為低瓦數高流明的LED節能燈具」，預期減碳117公噸以及中期目標「機場作業管制區內使用的小客車100%汰換為電動車」，逐步擴大長榮空廚的環保作為項目，並落實社會公益服務、供應鏈管理、綠色商品採購、選用在地及當季食材，和溫室氣體盤查作業等各項節能減碳措施，讓長榮空廚成為一個與環境共存，愛護地球的綠色企業。

長榮空廚穩健成長，受惠於全球旅遊產業穩健復甦，目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6%，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，此外也是全台唯一擁有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶Airbus A380機型的機上餐點裝卸作業，提升服務品質。

長榮空廚生產的「草莓堅果塔」及「巧克力堅果塔」兩項作品，亦榮獲國際風味評鑑所（ITQI）2024風味絕佳獎一星，以及「牛尾腱心牛肉麵」榮獲2024台北國際牛肉麵節調理包紅燒組TOP10，民眾不只在機上可以品嚐空廚美食，也能透過長榮空廚美食饗宴網訂購。

桃園機場 減碳 長榮

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